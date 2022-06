La banca argelina bloquea cobros y pagos a 130 compañías españolas

Argelia ejecuta la ruptura de relaciones con España tras el giro del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la política sobre el Sáhara Occidental y bloquea las transacciones bancarias de más de 130 empresas españolas radicadas en el país. La Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras (ABEF) confirmó en la noche del miércoles que desde este jueves quedan congeladas las domiciliaciones (transacciones que se hacen a través de las cuentas bancarias especialmente para órdenes de cobros y pagos) para operaciones de comercio exterior con España.

Según las fuentes financieras consultadas por elEconomista, la medida del país argelino no afecta a la banca española y se circunscribe solo a operaciones realizadas con entidades de Argelia. Sin embargo, sí afecta a clientes españoles (especialmente a empresas) que quieran realizar alguna transacción de este tipo en el país. La banca argelina ha bloqueado la posibilidad de realizar un pago o hacer un cargo y, junto a esto, también la posibilidad a los clientes de abrir una cuenta corriente con estos fines, según las mismas fuentes. "No se van a permitir domiciliaciones para operaciones comerciales, ni cargos ni abonos", aseguran. Aunque, matizan que la decisión de Argelia no afectará a otro tipo de clientes españoles, como aquellos que por cuestiones laborales tengan necesidad de abrir una cuenta en el país para recibir la nómina y tampoco afectará a turistas.

Asimismo, fuentes empresariales aseguran a este diario que el sector más afectado por el bloqueo de las domiciliaciones, y especialmente porque es el que más presencia tiene en el intercambio comercial, es el de la exportación de carne de vacuno. Después, le siguen sectores como la energía, el tratamiento de agua o el de infraestructuras.

La naviera española Baleària, que opera la ruta de ferry entre Valencia y el puerto argelino de Mostaganem, anunció este jueves que ha paralizado las ventas de billetes en el país. El motivo es precisamente el bloqueo de sus cuentas en los bancos argelinos, donde tiene retenido entre 4 y 5 millones de euros procedentes de las reservas para esa línea, incluida en la Operación Paso del Estrecho en verano. Unos viajes que ahora quedan en el aire.

Impacto en grandes firmas

Como en ese caso, la decisión deja en jaque a las más de 130 empresas españolas que hay establecidas en la actualidad en Argelia, según los últimos datos del ICEX fechados a mayo de 2021. Entre las compañías más relevantes con presencia en el país están Amadeus, ArcelorMittal, Cepsa, Cobra, FCC, Gallina Blanca, Grupo Villar Mir, Iberdrola, Indra, Laboratorios Cinfa o Técnicas Reunidas, además de oficinas de representación de entidades como CaixaBank o el Banco Sabadell.

Argelia ocupa el puesto número 57 de los países en los que España invierte y el stock de inversiones españolas en el país alcanza los 434 millones de euros. En los dos últimos años y a causa de la pandemia del coronavirus, el flujo de inversiones brutas españolas fue nulo. No obstante, el volumen es más alto a la hora de hablar de importaciones españolas desde Argelia, aunque también se vio afectado por la crisis sanitaria.

España importa bienes por un volumen cercano a los 4.000 millones de euros. Atendiendo a los datos del ICEX, entre enero y julio de 2021, las exportaciones ascendieron a 2.056 millones, que en una extrapolación al resto de meses podría alcanzar los 3.834 millones, una cifra similar a la que se alcanzó en 2019, año más normalizado y previo al estallido de la pandemia, con 3.852 millones de euros.

Del otro lado, España exporta, además de carne de vacuno, bienes relacionados con la fundición, el hierro y el acero, además de máquinas y aparatos mecánicos, papel y cartón o materiales plásticos. El volumen de exportaciones a Argelia ascendió entre enero y julio a 1.111 millones de euros, que en una extrapolación al ejercicio completo, ascendería a casi los 1.900 millones de euros, una cifra inferior a la de 2019, donde el volumen de exportaciones fue de 2.900 millones de euros.