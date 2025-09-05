El pueblo más infravalorado de Guadalajara, según 'The National Geographic': es el único completamente amurallado

Una escapada a los pueblos de Guadalajara es sinónimo de paisajes naturales, pequeñas aldeas con mucho encanto y joyas medievales como lo son Atienza o Sigüenza. Sin embargo, hay otros espacios que permanecen ocultos para la mayoría y solo los que buscan en profundidad son capaces de maravillarse.

El medio digital especializado en viajes de The National Geographic subraya la grandeza de uno de los más infravalorados de la provincia. Se trata de Palazuelos y, como "un espejismo medieval", tiene mucho con lo que impresionar.

Su gran muralla junto al castillo

Al llegar al lugar, muy cerca de Sigüenza, lo primero que verás es su muralla que lo rodea por completo (quitando algún que otro desmoronamiento). Para acceder al interior hay cuatro pórticos de gran valor y belleza arquitectónica.

En la parte noroeste de esta muralla se encuentra el castillo del siglo XV, que fue levantado por el marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, y terminado por su hijo Pedro Hurtado de Mendoza. De un primer vistazo se puede ver una lección de estrategia militar medieval, casi inexpugnable, con torres que completan su imponente estampa.

El edificio, parcialmente en ruinas, es de planta cuadrada con dos cubos cilíndricos en las esquinas noreste y, frente a ellos, se encuentra la torre del homenaje.

Rodeando todo el castillo se encuentra un muro bajo con acceso al pueblo que está defendido por dos torreones. Ha sido restaurado en varias ocasiones y una parte de este está adaptado como vivienda particular, tras su venta en 1998 a José María Torres y Berta Gámez.

La historia de Palazuelos

El lugar comenzó a formar su historia en época prerromana, aunque como muchos otros su relevancia no llegaría hasta la Edad Media. Del mismo modo que otros puntos de Castilla-La Mancha, Palazuelos ve en la Reconquista el momento para convertirse en una zona estratégica para el comercio.

Durante la Guerra Civil la villa, que había gozado de carácter autónomo, sufrió una despoblación y perdió su independencia administrativa en 1960, integrándose de esta manera en Sigüenza.

A día de hoy, este destino cuenta con apenas 34 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023. Es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza que buscan un rincón tranquilo para disfrutar de una escapada de fin de semana.

Qué ver en Palazuelos

Dentro de sus muros se pueden visitar lugares como la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XV con estilo gótico.

Su entorno natural privilegiado, situado a los pies de la Sierra de Pela, ofrece un paisaje que destaca su tranquilidad y la riqueza de su biodiversidad.