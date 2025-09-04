Para qué sirve poner tapones de corcho en las macetas y cómo hacerlo correctamente

Cada vez son más las personas que se suman al hobbie de la jardinería y llenan sus casas de plantas que decoran y mejoran el ambiente. Hay un sinfín de estos seres vivos que son ideales para cultivar en interior, desde tomateras hasta orquídeas pasando por buganvillas y lenguas de serpiente.

Pero saber cómo cuidar estas plantas es fundamental para evitar que se sequen, se mueran o cualquier otro problema que pueden sufrir. Existen un sinfín de trucos que harán que estas especies botánicas sobrevivan incluso al jardinero menos experimentado.

Corchos en las macetas

Si tienes en casa varios tapones de corcho de botellas de vino o sidra, no los tires, tienes un tesoro. Este artículo, más allá de un elemento decorativo, es una forma ideal de mejorar la salud de tus plantas, transformando sus raíces, alejando plagas y facilitando el drenaje.

El material de este producto está formado por corteza de alcornoque, capaz de actuar como regulador. Este artículo promueve un ambiente estable en el sustrato, mejorando la humedad que las plantas necesitan para sobrevivir y evitando desequilibrios provocados por la falta o exceso de agua.

La forma del corcho y su porosidad permiten que el aire se mueva entre el sustrato de manea que mejora la oxigenación de la tierra de nuestra planta, creando raíces más sanas y logrando que sus hojas crezcan fuertes y estables. Sin duda, este truco es una auténtica maravilla que todos los amantes de la jardinería deberían conocer.