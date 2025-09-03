Ecofire, el revolucionario invento español hasta 100 veces más efectivo que el agua: "El efecto rebrote con este producto no existe"

Los incendios forestales han devastado los bosques y montes españoles durante el pasado mes de agosto, una situación que produce incalculables daños materiales y personales, así como una gran pérdida del patrimonio verde de nuestro país. En referencia a este problema, se ha presentado un invento español, un producto conocido como Ecofire, que promete ser la solución a los devastadores incendios forestales.

En el último programa de El Hormiguero, en Antena 3, César Sallén acudió para mostrar esta solución a los incendios, explicando que es hasta 100 veces más efectivo que el agua a la hora de apagar incendios y destacando que hace desaparecer los residuos que se producen debido a la combustión.

¿Cómo funciona Ecofire?

"Es orgánico, es un producto natural, hecho con componentes que podrían ser comestibles y funciona de tal modo que podemos hacer o extinción directa o podemos hacer líneas cortafuegos", explica el experto sobre el producto Ecofire. Además, señala que no estamos hablando de un retardante del fuego, ya que este producto solo se eliminaría con agua, no con fuego: "Si hacemos una línea cortafuegos con este producto, se mantendrán sus propiedades latentes hasta que llueva más de 8-10 litros por metros cuadrados".

"Estamos hablando de un bloqueador de llama"

Esto quiere decir que una de las ventajas es que no existe el efecto rebrote, es decir, el fuego no puede volver a encenderse en el lugar apagado con este producto novedoso: "Estamos hablando de un bloqueador de llama, ya que lo que se moja con el producto, no se puede quemar", asegura César Sallén en el mencionado programa televisivo.

Con esta gran ventaja, lo que han tratado y conseguido desarrollar con Ecofire es un producto con el que no hay que acercarse a la llama, ya que se puede hacer prevención. Bastaría con echar el producto en una línea cortafuegos alrededor, por ejemplo, de una población. De este modo, ese lugar quedaría asegurado de las llamas durante un incendio.

Así lo cuenta el experto, que muestra durante la emisión del programa cómo funciona el producto: tras coger una rama de pino y aplicarle el calor de un soplete, esta arde al momento. Sin embargo, coge otra rama igual, que impregna con Ecofire. Tras aplicar varios segundos el soplete, se puede comprobar que la rama está intacta, no ha salido ardiendo y ha aguantado sin quemarse los 1.200ºC del soplete. Después, muestra cómo todos los residuos o restos que pudieran quedar de Ecofire se eliminan al completo solo con mojarlo en agua.

Aplicación de Ecofire en nuestros bosques

Con esta demostrada y eficaz solución, son muchos los que se preguntan por qué no se aplica ya Ecofire en nuestros bosques, sobre todo, tras uno de los agostos más graves de la historia de nuestro país en cuanto a incendios forestales: "Si hace falta el producto para los incendios, lo voy a regalar", dice contundente Sallén en el programa.

"Este producto nos ha costado 15 años de investigación y desarrollo"

"Este producto que veis aquí nos ha costado 15 años de investigación y desarrollo, trabajando diariamente con los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca", prosigue el experto, que asegura que este producto está incluido en camiones de bomberos de esta provincia, al mismo tiempo que indica que se está exportando a un total de 35 países.

"Lo que sí que ha hecho el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, junto con nosotros y con los bomberos, ha sido crear un remolque, que lleva 600 litros de Ecofire y una moto-bomba con la manguera", matiza Sallén. "A todos los pueblos de la montaña donde no llegan los bomberos en menos de 30 minutos, se les ha dado un remolque con el producto", asegura.

"Los bomberos hoy en día tienen de todo, pero se nos ha parado el reloj. Estamos como en el siglo I, como los romanos, echando agua. Hoy en día, los incendios de esta generación que estamos viendo en las televisiones, no se pueden apagar con agua. Es imposible", concluye el experto sobre la actual situación.

Demostración del producto

Por último, el experto hace una demostración en directo para apagar un fuego directamente usando Ecofire: