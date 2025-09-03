Ni tijeras ni mechero: este es el utensilio con el que tienes que cortar las etiquetas para no dañar la ropa

No hay nada que más rabia que estrenar una prenda recién cortada y, al intentar quitar las etiquetas, romper la prenda. De hecho, cada vez son más las etiquetas que se pueden encontrar en la ropa. No solo están las exteriores, que son más fáciles de cortar, sino que también hay que eliminar las interiores, que pueden causar molestias con el roce de la piel.

Así, la mayor parte de las personas tratan de hacerlo usando unas tijeras, el método más extendido y tradicional. Por lo general, al usar tijeras para cortar las etiquetas interiores de la prenda, no se suele dañar la ropa, aunque es posible que quede algún pico molesto que se nos clave en la piel o nos roce durante el uso de la prenda.

Lo que sí que puede pasar en estos casos es que, en ocasiones, se puede cortar una parte de la propia tela o algún hilo de la costura con la tijera, por lo que antes de estrenar la prenda, ya estará rota. Ni que decir tiene que usar un mechero tampoco es una idea recomendable, sobre todo, cuando se trata de prendas delicadas.

No utilices tijeras ni mecheros

Lo primero que hay que saber ante este dilema es que hay métodos mucho más seguros para cortar las etiquetas de forma fácil y rápida, sin dejar rastro. Así lo explica la influencer Mirella Paricio, que cuenta en un vídeo de su perfil de Instagram cuál es el mejor truco para quitar la etiqueta de forma "fácil y sin dañar la prenda".

"Solo necesitas una lima de uñas. Pasa la lima suavemente por la costura de la prenda y verás lo fácil que se quita la etiqueta sin agujero", explica la joven, al mismo tiempo que frota la lima, mostrando cómo la etiqueta se desprende sin ningún esfuerzo.

"No queda rastro de etiqueta, no se ve, no molesta y no daña la prenda", concluye en su vídeo.