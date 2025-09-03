Tu lavavajillas reluciente por 1,55 euros: el producto que arrasa en Mercadona

Mercadona, la empresa de supermercados con gran presencia en nuestro país, dispone en su sección de hogar y limpieza numerosos productos específicos para el mantenimiento de los diferentes elementos de nuestra casa, como es el caso de los electrodomésticos, en este caso, del lavavajillas.

El uso casi diario del lavavajillas, así como los restos de la comida que se van acumulando, hacen que sea uno de los electrodomésticos a los que más atención hay que prestar a la hora de limpiar, sobre todo, para que no acabe atascándose, bajando su eficacia a la hora de dejar la vajilla como nueva, y esparciendo malos olores.

Así es la solución de Mercadona

Es por ello que Mercadona cuenta entre sus productos con el Limpiamáquinas lavavajillas líquido, que se vende en sus supermercados bajo la marca propia de limpieza Bosque Verde.

Su uso es muy sencillo y, además, en el envase se muestran los pasos a seguir para que el interior del lavavajillas quede completamente limpio. El procedimiento es el siguiente:

Vacía el interior del lavavajillas por completo. Retira la etiqueta que lleva el tapón del producto, pero sin desenroscarlo ni quitarlo. Coloca la botella del producto boca abajo, como si fuese un plato, sobre uno de los compartimentos para platos. Pon un lavado largo de 65ºC y sin usar ningún otro detergente.

Gracias a este producto y siguiendo los mencionados pasos, cuando el lavado finaliza, verás que el interior del lavavajillas está completamente limpio, sin ningún resto de comida ni ningún tipo de suciedad, además de dejar un buen aroma.

El limpiamáquinas lavavajillas se puede encontrar en la sección de limpieza y hogar, tanto en los supermercados físicos de Mercadona como en la web de compra online. En ambos lugares, se vende en un formato bote de 250 ml, a un precio de 1,55 euros la unidad, por lo que el precio general es de 6,20 euros por cada litro de producto.