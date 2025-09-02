Desarrollan una nueva forma de entretener a tu perro cuando no estás: "Ideal para calmar el estrés por separación o como ruido de fondo para la siesta"

Las mascotas que conviven en casa con nosotros se convierten en un miembro más de la familia, adoptando una situación total de dependencia del humano, sobre todo, en caso de los perros, que necesitan atención y cuidados específicos, como a la hora de salir a pasear, jugar, hacer ejercicio y alimentarse a ciertas horas del día.

Sin embargo, el ritmo frenético que lleva hoy en día cualquier trabajador que, en la mejor situación, pasa entre seis y nueve horas fuera de casa, es irremediable que nuestro perro tenga que estar solo en casa, lo que puede producirle estrés por separación, una situación difícil de tratar y corregir, ante la imposibilidad de la persona a permanecer más tiempo en la casa por motivos laborales.

Ante este problema tan frecuente, expertos han desarrollado una forma fácil de entretener a tu perro, incluso estando solo en casa, que consiste en unos dibujos animados especiales, con colores adaptados a la visión perruna, pensados específicamente para atraer la atención y entretener a nuestros amigos peludos, con vídeos de varias horas de duración o con retransmisiones en directo.

Cartoons for Dogs TV

El canal de YouTube especializado Siesta Dog TV ha desarrollado la serie Cartoons for Dogs TV, unos dibujos animados para perros: "¿Tu perro está ansioso, aburrido o estresado mientras estás fuera? Este programa de televisión relajante de 8 horas para perros es justo lo que tu cachorro necesita", indican en la descripción de uno de los programas.

Están diseñados específicamente para la vista canina, ya que los dibujos solo usan los tonos azul y amarillo, que son los colores que los perros pueden ver, lo que "lo convierte en la experiencia visual perfecta para tu mejor amigo peludo".

Es importante saber que estos dibujos no tratan de sobreestimular al perro, sino más bien todo lo contrario: "Todas las escenas tienen música relajante para perros, ideal para calmar la ansiedad, el estrés por separación o simplemente como ruido de fondo para la siesta", añaden en la explicación.

"Es un programa hecho especialmente para perros: una aventura acogedora, visualmente, optimizada y segura para perros, llena de historias suaves, animaciones seguras para cachorros y sonidos que crean un ambiente libre de estrés", afirman. "Ya sea que tu cachorro sea mayor y necesite un momento de tranquilidad o un cachorro que necesite imágenes relajantes, este video es una solución increíble", concluyen.