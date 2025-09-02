La AEMET anuncia el inicio de la temporada de borrascas a partir del 1 de septiembre de 2025: "Pueden producir un gran impacto en bienes y personas"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado por iniciada, a partir del 1 de septiembre de 2025, la nueva y novena temporada de borrascas con gran impacto, que son sistemas de bajas presiones donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte

En colaboración con Météo-France (Francia), IPMA (Portugal), RMI (Bélgica), MeteoLux (Luxemburgo) y el Servei Meteorològic Nacional (Andorra) han dado nombre a las nuevas borrascas que se sucederán en esta novena temporada, una decisión tomada por Météo-France, IPMA y AEMET en la temporada 2017-18, cuando se creó un nuevo sistema de nombres de cara a los medios de comunicación en sustitución de los asignados por la Universidad de Berlín.

¿Qué es una borrasca de gran impacto?

Tal y como indica la AEMET en un comunicado, "una borrasca o depresión es un tipo de ciclón (término genérico donde se incluyen los huracanes, tifones, bajas polares, medicanes, etc.) que transcurre por latitudes medias, entre 30 y 60º de latitud".

"Son sistemas de bajas presiones donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. Asociados a las borrascas se suelen producir vientos fuertes o muy fuertes, que serán más intensos cuanto menor sea el mínimo de presión en el centro de la baja", continúan en su explicación.

"Las borrascas a las que se dará nombre serán aquellas que se profundicen de tal manera que puedan producir un gran impacto en bienes y personas, aunque no será necesario que experimenten un proceso de ciclogénesis explosiva (caída igual o superior a 18-20 hPa en 24 horas en el centro de la baja en nuestras latitudes)", dicen.

?El 1 de septiembre comenzó la temporada 2025/2026 de nombramiento de borrascas con gran impacto.



En nuestra página web tienes información qué es una borrasca con gran impacto, por qué y cuándo se nombran, en qué zonas y otros detalles ?



? https://t.co/FghzmkNizx pic.twitter.com/WMAvY8p5Wb — AEMET (@AEMET_Esp) September 2, 2025

¿Por qué se da nombre a las borrascas?

Solamente se nombrará a las borrascas de gran impacto, un sistema que se lleva a cabo para favorecer la comunicación en un episodio adverso de viento, que también suele llevar asociados fenómenos costeros adversos y en muchas ocasiones también problemas relacionados con la nieve y la lluvia.

"Este sistema de dar nombre a las borrascas con gran impacto ya se había implementado con éxito durante dos temporadas (2015-16 y 2016-17) en el Grupo Oeste europeo, antes de extenderse también al Grupo Suroeste durante la temporada 2017-18", dice la AEMET.

Nombres de las próximas borrascas

"Una borrasca se nombrará, con carácter general, cuando se prevean condiciones que den lugar a la emisión de avisos de viento (en el caso de AEMET, racha máxima) de nivel naranja o rojo asociados a dicha baja en alguno de los cinco países del Grupo Suroeste y que se espere que puedan producir un gran impacto en varias zonas", se explica. "En el caso de España, tal como se indica en el documento de Umbrales y niveles de aviso del Plan Meteoalerta, se trata de rachas máximas superiores a 90, 100 y 110 Km/h dependiendo de las zonas".

"El primer servicio meteorológico que prevea emitir avisos de nivel naranja o rojo dará nombre a la borrasca siguiendo la lista preestablecida en el Grupo Suroeste para la temporada 2024-2025 e informará al resto de los países del grupo suroeste y al resto de los grupos de nombramiento", reza el comunicado, donde se han especificado los nombres.

Así, los nombres para la actual temporada son:

Alice

Benjamin

Claudia

Davide

Emilia

Francis

Goretti

Harry

Ingrid

Joseph

Kristin

Leonardo

Marta

Nils

Oriana

Pedro

Regina

Samuel

Therese

Vitor

Wilma