Cambio de hora este lunes en Mercadona: las tiendas retoman su horario a partir de septiembre

Mercadona, la empresa de supermercados española, vuelve a cambiar el horario de las tiendas que, al comienzo del periodo estival, modificaron el horario para poder atender las necesidades de los clientes en ciertas zonas del país, concretamente, aquellas que durante los meses de verano aumentan su población debido al turismo vacacional.

Así, todas las tiendas que adoptaron el horario de verano, volverán a los horarios de apertura y cierre habituales a partir de este lunes 1 de septiembre de 2025.

Las tiendas recuperan el horario habitual

El horario habitual de los supermercados Mercadona es de 09.00 a 21.30 horas de lunes a sábado, una franja que se había aumentado durante estos meses de verano en media hora, por lo que las puertas de los supermercados cerraban a las 22.00 horas, solo en zonas costeras y turísticas, como es el caso de Denia, Mallorca, Jávea, Ibiza o Salou, entre otras.

Ahora, todas estas tiendas retoman los horarios habituales, al mismo tiempo que se mantiene la política de Mercadona de cerrar sus más de 1.600 tiendas tanto los domingos como los festivos.

De todos modos, siempre puede haber excepciones en los horarios y los días de apertura, por lo que conviene consultar el buscador de tiendas de Mercadona, donde aparece toda la información detallada.