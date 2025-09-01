Una jubilada gana más de 70 millones de euros en la lotería, pero pierde todo el dinero en una semana por culpa de una app

Una mujer de 83 años, jubilada y procedente de Texas, consiguió ganar en un juego de la lotería un premio equivalente a 71,5 millones de euros, una noticia que cambió su vida y que le hizo llorar de alegría, para poder seguir sin preocupaciones el resto de sus días. Sin embargo, su felicidad se vio truncada solo una semana después de ganar el gran premio, ya que la anciana sigue sin recibir ni un euro y, en cambio, se ha metido en una batalla legal.

Tal y como cuentan desde el medio francés Jeux Video, la historia comienza en el mes de febrero de 2025, cuando la mujer de 83 años participó en un juego de la lotería. En lugar de acudir de forma presencial a la administración de juego, la anciana optó por la comodidad y rapidez de la tecnología, por lo que participó a través de la aplicación móvil Jackpocket Lottery.

Un cambio de suerte y una batalla legal

Tras la realización del sorteo, la mujer comprobó con júbilo como todos sus números coincidían con los premiados, lo que significa que se llevaba el mayor bote de más de 70 millones de euros. Pero, ¿qué pasó una semana después? Pues bien, la Lotería de Texas decide suspender el uso de servicios de terceros no regulados para la compra de billetes de lotería, incluyendo la aplicación Jackpocket Lottery.

Hasta la fecha, estas aplicaciones permitían a los tejanos comprar legalmente sus entradas en comercios autorizados sin una normativa clara sobre las tarifas ni su gestión, pero los juegos de lotería quieren subsanar este vacío legal. El problema para la anciana es que esta decisión se ha tomado una semana después del sorteo, pero cuando todavía no había cobrado su premio.

Ante esta injusticia, la protagonista de esta historia contactó con sus abogados y el pasado 19 de mayo decidió demandar a la Lotería de Texas. Su argumento de defensa parece bastante contundente: no es legal cambiar las reglas del juego después de que se hayan sorteado los números ganadores.

Según los términos de la demanda presentada, la lotería intenta privar retroactivamente al ganador de lo que le corresponde al prohibir la aplicación utilizada en el momento del premio. Sin embargo, ahora es la justicia estadounidense quien tiene la última palabra, pero el procedimiento se puede extender meses o, incluso, años.