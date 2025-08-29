Tu cocina reluciente por 1,30 euros: el producto que arrasa en Mercadona

Mercadona, la empresa de supermercados con gran presencia en nuestro país, saca constantemente nuevos productos que permiten simplificar y facilitar las labores del hogar, como es el caso de la cocina, una de las estancias que más suciedad puede acumular debido al uso diario y a la presencia de alimentos, grasa, utensilios..

De hecho, es fundamental mantener la higiene en la cocina para evitar problemas con el almacenamiento y el cocinado de los alimentos, por lo que esta tarea se puede volver muy pesada, sobre todo, si se suele acumular mucha grasa en la encimera, las estanterías o el inferior de los muebles.

Toallitas limpiadoras desengrasantes de cocina

Para este problema, Mercadona tiene una solución económica y muy efectiva, que simplifica enormemente esta tarea diaria, para mantener la cocina limpia todos los días sin apenas esfuerzo. Se trata de las toallitas limpiadoras desengrasantes de cocina, que se venden bajo la marca de Bosque Verde.

Este producto, que se puede encontrar en la sección de limpieza y hogar de Mercadona, tanto en los lineales de los supermercados físicos como en la web de compra online de la empresa, se usan para evitar tener que usar lejía, guantes, bayetas y otros productos. Con una simple toallita desechable, se pueden eliminar los restos de comida, alimentos y grasa de todas las superficies de la cocina, como muebles o encimera.

"Eliminan grasas y restos de comida", se indica en el empaquetado de este producto, donde también se explica que vale para usar en el microondas, así como para "la limpieza eficaz en una sola pasada", por un precio de 1,30 euros el paquete de 50 unidades, por lo que cada toallita sale a un precio de 0,026 euros.

"Aplicar la toallita sobre la superficie hasta que esta se seque o simplemente dejar secar al aire", se añade en las recomendaciones de uso en el empaquetado del producto. Tiene un "agradable perfume a limón".

Toallitas limpiadoras desengrasantes de Cocina Bosque Verde. / Foto: Mercadona