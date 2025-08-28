Esta importante cadena de supermercados anuncia despidos masivos y el cierre de más de 60 tiendas tras pérdidas millonarias: este es el motivo

Muchos comercios de venta al por menor, como pueden ser las tiendas de artículos de primera necesidad o los propios supermercados, se ven afectados por el cambio de paradigma en el consumo por parte de sus clientes, por lo que las tiendas físicas se deben adaptar o, por el contrario, morirán. Es lo que le ha pasado a una importante cadena de supermercados británica, que ha anunciado despidos masivos.

Se trata de Kroger, la cadena de supermercados que, tras pérdidas millonarias en el último balance, ha indicado que casi 1.000 empleados corporativos van a perder sus empleos, ya que se ha decidido a cerrar más de 60 tiendas hasta final de 2026.

El motivo de las pérdidas

Concretamente, la decisión de cerrar decenas de tiendas viene motivada por el objetivo de reducir costes, después de tomar la errónea decisión de fusionarse con Albertsons: "Estas decisiones nunca son fáciles, pero sabemos que es necesario tomar decisiones meditadas, aunque difíciles, para preparar a nuestra organización para el éxito continuo", explicó el director ejecutivo de la compañía, Ron Sargent, en declaraciones recogidas por el medio Daily Mail.

De hecho, en febrero, Kroger tenía más de 409.000 trabajadores, la mayoría de ellos en tiendas. Ahora, aquellos trabajadores que estén en tiendas a punto de cerrar, podrán ocupar puestos en tiendas cercanas.

Por otro lado, tras la fusión, los ingresos netos de la compañía cayeron de los 962 millones de dólares a los 866 millones, lo que supone una pérdida de 96 millones de dólares.

"Kroger entregó sólidos resultados en el primer trimestre, con fuertes ventas lideradas por farmacia, comercio electrónico y productos frescos", dijo Sargent al citado medio. "Hemos logrado grandes avances en la racionalización de nuestras prioridades, la mejora de la atención al cliente y la gestión de excelentes tiendas para mejorar la experiencia de compra", añadió.

Así, a pesar de los cierres de decenas de tiendas y las pérdidas acumuladas, la cadena de supermercados planea invertir entre 3,6 y 3,8 millones de dólares en este año, destinados a proyectos de capital, incluyendo la construcción de nuevas tiendas. En concreto, se planea abrir unas 30 nuevas tiendas Kroger hasta finales de 2025: "La apertura de nuevas tiendas es el principal impulsor del aumento de participación de mercado y seguimos estudiándolo. Invertiremos para acelerar la apertura de tiendas en el futuro", concluye Sargent.