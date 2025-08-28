Alex Huertas, empresario español viviendo en Dubái: "La inmigración no causa la mayoría de los problemas en Europa, pero quizá sí las políticas que se aplican"

En una era globalizada, es habitual que muchas personas opten por mudarse a otro país en la búsqueda de mejores condiciones u otras oportunidades laborales. Este fenómeno es el que se conoce como inmigración, algo que en los últimos años ha supuesto un gran tema de debate en España.

De hecho, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2025, la inmigración supone el primer problema que afecta a más personas, por detrás de otros como la crisis económica, la vivienda, la sanidad o el empleo.

No obstante, este tipo de realidades son muy distintas dependiendo del país en el que nos encontremos. Así lo explica el empresario Alex Huertas, el cual cuenta su experiencia a través de redes sociales desde que se mudó a Dubái (Emiratos Árabes).

Una mayoría de población inmigrante

"En Dubái el 90% de la población es inmigrante, somos inmigrantes y, por contra, hay un 0% de paro y un 0 de criminalidad, es decir, todo el mundo viene aquí a trabajar, todo el mundo viene a aquí a ganarse la vida y nadie viene a ser mantenido y nadie viene a delinquir", explica Huertas en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Según información del Ministerio de Asuntos Exteriores, "las condiciones de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos han venido siendo, en términos generales, buenas, con un bajo índice de criminalidad y reducido número de atracos o robos". No obstante, desde la entidad recuerdan de la importancia de continuar manteniendo las mismas precauciones que se tendrían en cualquier gran ciudad, tanto del extranjero como de España.

Tasa de criminalidad en España

"Lo cual viene a decir que seguramente la inmigración no es un problema para los países, la inmigración no causa la mayoría de los problemas que tenemos en Europa, pero quizá sí las políticas que se aplican a estos inmigrantes", confiesa el empresario en su vídeo. Por último, Huertas confiesa que siente orgullo de vivir en un país que "realmente vela por todas las personas".

En España, la tasa de criminalidad en 2024 se situó en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, lo que supone una de las cifras más bajas de todo el mundo. Mientras, este índice en Emiratos Árabes es de 14,68, según los últimos datos del portal Numbeo.