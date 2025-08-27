Un turista inglés critica a un restaurante por no hacerlo sentir "especial" y la respuesta se vuelve viral: "Pondremos alfombra roja para la próxima"

En el sector de la hostelería parece que poco más queda por ver, pero cada día sigue sorprendiendo con anécdotas que dan mucho que hablar en redes sociales. Y es que los bares y restaurantes, sobre todo en vacaciones, se vuelven una seña de identidad en España. No son pocos los que deciden reservar para la mañana, la tarde o incluso la noche.

En esta ocasión ha vuelto a ser el perfil de @soycamarero el que ha traído una reseña muy polémica, pero esta vez de un turista de habla inglesa.

"Peregrinos de viaje"

El mensaje que el cliente dejaba al local (con solo dos estrellas de puntuación) afirmaba que la comida estaba muy bien, pero nadie consiguió que se sintieran "especiales". No ha pasado desapercibida la valoración.

"Este lugar tenía poco de ambiente y estaba lleno", empieza señalando en el texto. Esto lo achaca a que "abría temprano". Sigue diciendo que "como peregrinos de viaje y después de un día muy largo, no nos hicieron sentir especiales (como en otros pueblos por los que habíamos pasado)".

Antes de acudir al establecimiento se informaron si había un menú en inglés y tras comprobarlo decidieron ir. Al llegar encontraron que no había dicho menú de manera física y, debido a "un problema con el sistema", no pudieron acceder a él. "Un empleado se esforzó un poco, pero a los demás no pareció importarles", sentencia en el texto.

La respuesta del local

Ante esta reseña, a los ojos del local injusta, no tardaron en contestar primero aclarando varios puntos: "estamos en España y nuestra carta está en español, tratamos de atender a todos nuestros clientes, locales y visitantes, con el mismo cariño", lanzan.

En concreto el establecimiento, aunque en una zona turística, no vive exclusivamente de "los peregrinos", pero advierte que "siempre son bienvenidos".

Sigue la respuesta analizando su oferta: "Damos buen servicio, buena comida y buena atención! Lo de sentir especial… Prepararemos bombo, platillos y la alfombra roja para la próxima", bromea.

La carta en inglés

Sigue el texto centrándose ahora en su crítica al idioma: "Nuestra carta está disponible en formato QR y el sistema permite la traducción automática, aunque en momentos de gran afluencia puede haber problemas técnicos puntuales".

La actitud de los trabajadores es la de "intentar ayudar en todo lo posible", pero quiere dejar claro que "Google también sirve para traducir no solo para poner reseñas".

Despedida

Termina el mensaje sintiendo mucho que la experiencia "no haya sido la esperada". Lo que no va a dejar pasar es que quede reflejada una reseña que no trata de "manera justa el esfuerzo que hacemos día a día ni la calidad de la comida ni a la atención ofrecida tanto a la gente del pueblo como a quienes nos visitan", puntua.

Que alguien prepare la alfombra roja pic.twitter.com/41nkLSRWOZ — Soy Camarero (@soycamarero) August 27, 2025