No uses un cortauñas para cuidar tus pies: esto es lo que podría pasar, según un podólogo

A la hora de comenzar una rutina de belleza, la gente suele poner atención en la cara, la piel de brazos y piernas, e incluso en algunos casos en el pelo. Sin embargo, hay una parte del cuerpo muy importante que suele ser la gran olvidada: los pies. Una correcta higiene podal es fundamental para el día a día, pero hay prácticas muy extendidas que pueden resultar más perjudiciales de lo que creías, como la piedra pómez o el cortauñas.

Cuando se busca un consejo sobre belleza y cuidado personal, aunque recurrir a un profesional debería ser la primera de las opciones, hay muchos rostros que resuenan en redes sociales. Uno de ellos es el podólogo conocido en TiktTok como @podomanu.

Los 5 trucos para los pies

En su perfil publica vídeos explicando la importancia de los pies, los que nos sustentan durante todo el día. Es por ello que adoptar hábitos diarios se vuelve necesario por un motivo que va más allá de la estética.

Lo primero que se hace cuando se busca una nueva rutina es ir a comprar un montón de cremas caras que prometen las maravillas de la exfoliación y el secreto de unos pies suaves. Sin embargo, la realidad es algo distinta y muchas veces lo básico es lo mejor.

De esta manera el Doctor Manuel Vidal da un golpe en la mesa para explicar "los 5 únicos instrumentos que necesitas para cuidar tus pies", empieza en su vídeo

En primer lugar es lo más básico para la piel: crema hidratante. "Hay mil marcas", comenta el doctor explicando que no hay una que sea la "mejor". Es por ello que su consejo es probar varias y quedarte con "la que te vaya bien". "Solo con eso las durezas de tus pies mejorarán".

En esta misma línea, hablando de durezas, el dr Vidal saca uno de los instrumentos más usados por todos los aficionados de cuidarse los pies: "la piedra pómez se puede usar, pero sin pasarse". Aquí explica que está algo sobrevalorada, ya que la mayoría de personas se la pasa con agresividad para destruir el mayor número de células muertas y durezas. Sin embargo, es mejor "con suavidad en los talones después de la ducha". Además, explica que "si le das demasiado podrías generar aún más sequedad".

Fuera cortauñas

Sigue con una herramienta algo sorprendente: el alicate. Se trata de un sustituto natural del famoso cortauñas. "Es lo mejor para cortarse las uñas. El alicate te permite corte recto o curvado en función de la anatomía de tus uñas. El cortaúñas es una basura porque no puedes personalizar el corte", recalca.

Eso sí, como es evidente un alicate debe estar debidamente desinfectado, por lo que no vale usar el que hay por casa y se usa cuando se tiene que arreglar algo.

Como compañía de esta herramienta destaca la lima de cartón o de metal, perfecta para pulir esas pequeñas esquinas que quedan. El último consejo que propone es seguir su canal para conseguir más tips del estilo con los que tener una mejor higiene podal.