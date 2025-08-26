Una argentina de viaje en Barcelona no da crédito a lo que hace la gente a las 9:30 de la mañana: "Esto en Argentina no lo vi nunca"

Cuando se viaja a un país nuevo es normal que la gente se fije en sus bonitos monumentos o zonas de ocio, pero una de las cosas que más destacan son las costumbres y la cultura propia del día a día. Evidentemente hay países que suelen compartir ciertos rasgos, pero cuando se cruza el charco la diferencia entre sociedades puede ser más que evidente.

Esto es lo que le ha pasado a Lila Bonato, una chica argentina que se hace llamar @lilabonato en redes, al visitar España. Desde hace un tiempo la joven comenzó un viaje por Europa sin fecha de vuelta. Su primera parada fue nuestro país y, aunque disfrutó de sus paisajes, principales ciudades y sitios turísticos hay una cosa que no se le ha pasado desapercibido: el terraceo.

"¿Es algo cultural?"

Concretamente ha sido en su parada en Barcelona cuando paseando por la calle a las 9:30 de la mañana ha reparado en que la gente que se iba encontrando por las terrazas de los bares estaban tomando ya cerveza.

"Un lunes en Barcelona", arranca en su video "y ya vi un montón de gente tomando birra en las calles". "En vez de tomarse un café con leche se están tomando una birra", pone en contexto algo sorprendida.

"Mi pregunta es ¿esto es cultural o me estoy cruzando con gente que vuelve de after? Porque yo esto en Argentina no lo vi nunca", lanza a sus seguidores.

La respuesta

Lo cierto es que este comentario ha traído mucha cola y lo que pretendía ser una pregunta sin maldad se ha interpretado como una acusación. Muchos le han criticado que no se informe de las culturas de los países que visita, otros en cambio le han echado en cara que "son trabajadores en el almuerzo ¿tú nunca curraste?".

Hay quien también le señala: "¿Te da la vida para irte fijando en lo que hacen los demás?", apunta mientras comentan que mientras ellos "están con el mate" "los españoles almuerzan cerveza y bocadillo".

Más amablemente hay otros que apuntan: "Es cultural. No tienes por qué cuestionarlo solo disfruta".