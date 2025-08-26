La patronal de El Corte Inglés, Carrefour e Ikea urge un plan de inmigración para traer trabajadores y cubrir 16.000 vacantes

La patronal del gran comercio -La Distribución Anged- urge la puesta en marcha de un plan de inmigración que permita incorporar trabajadores y cubrir las 16.000 vacantes existentes actualmente en el sector. Integrada por 23 de las principales empresas de distribución presentes en España -representa a compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea, Leroy Merlin Media Markt o Fnac, entre otras-, la organización, que suma 236.000 empleados, lleva alertando desde hace tiempo de las dificultades para encontrar determinados perfiles y poder completar así sus plantillas.

En un informe reciente, Anged advertía ya que ocho de cada diez empresas de la distribución tiene problemas y sufren desajustes tanto en funciones operativas básicas, como en las secciones de ultrafrescos o mantenimiento de tiendas, como en puestos técnicos claves para su desarrollo, en nuevas tecnologías de la información (IT), logística, omnicanalidad o sostenibilidad. Para hacer frente a este desajuste en términos de talento, además de "facilitar la incorporación de nuevos nichos de profesionales extranjeros", la patronal ha planteado a las distintas administraciones una serie de propuestas, reclamando antes de nada garantizar un marco de relaciones laborales flexible e implantar la unidad de mercado, "imprescindible para la coordinación autonómica en formación".

Formación reglada

Su plan pasa por impulsar una formación reglada, con itinerarios alineados con el sector del comercio, así como la adopción de prácticas de formación dual para que tengan mayor retorno en empresas y alumnos, con un mayor apoyo a los programas de formación interna. No obstante, y más allá de estas peticiones, la patronal de las grandes empresas de distribución reconoce también que el reto para las compañías es mayúsculo y que deben hacer frente "al aumento preocupante del absentismo y la rotación" con una propuesta de valor para el empleado que conecte con las nuevas generaciones, mejorando el atractivo y la reputación del comercio ante la altísima competencia que hay entre los distintos sectores por atraer a los perfiles de mayor cualificación. Y todo ello, además de estrechar también la brecha entre la formación y la realidad de las empresas. En un acto reciente celebrado en Cataluña, la presidenta de la patronal, Matilde García Duarte, reclamó así la puesta en marcha de "un gran pacto para mejorar la formación profesional y acercarla a la realidad de las empresas", insistiendo, eso sí, en "coordinar políticas migratorias que ayuden a cubrir el déficit de profesionales que sufren muchos sectores".

Retener el talento

En esta misma línea igualmente, Raúl Sánchez, country manager de Manpower Group, apunta que "en este contexto de dificultad para encontrar perfiles, el talento se convierte en un activo estratégico, pero también en un reto". Según aseguró en este mismo acto, "la realidad es que los ciclos de cambio se han acortado, y hoy, más que nunca, necesitamos organizaciones ágiles no solo en sus procesos, sino también en su cultura, en su liderazgo y, por supuesto, en su forma de atraer, desarrollar y fidelizar ese activo que es el talento". Más allá del comercio, y a pesar de que en España hay 2,4 millones de parados registrados en las oficinas de empleo, al cierre del primer trimestre del año había 152.855 puestos vacantes sin cubrir, según los datos Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ECTCL) que elabora el INE. La cifra no solo supone un incremento del 3,28% respecto al cierre de 2024 sino que implica además alcanzar el nivel más alto desde el segundo trimestre de 2023.

Sector servicios

El 87,6% de las vacantes -un total de 133.935- están en el sector de los servicios. Tan solo el 8,4% de las mismas se concentra en la industria y únicamente el 4% en la construcción. El INE asegura que "las comunidades con mayor número de vacantes fueron Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía". Las que menos tuvieron, en cambio, fueron La Rioja, Cantabria y Principado de Asturias. A pesar de ello, según los datos de Eurostar, la oficina de estadística europea, el porcentaje de vacantes en España respecto al conjunto de empleo en la economía, es pequeño, de solo el 0,8%, muy por debajo del 4,2% de Países Bajos; el 3,4% de Austria o el 2,5% de Francia y Alemania. De hecho, la media de vacantes en la zona euro está también por encima, con un porcentaje del 2,3%.