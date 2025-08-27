Nueva ayuda de hasta 50 euros para comprar pescado y marisco gallego: "El descuento de 5 euros semanal es acumulable"

La Xunta de Galicia acaba de aprobar una nueva subvención, conocida como Bono Peixe, para la compra de pescado y marisco fresco, con el que cada cliente podrá adquirir un bono de descuento de hasta 50 euros para gastar en los diferentes establecimientos y operadores comerciales participantes, identificados con el distintivo de la campaña.

"La Xunta de Galicia impulsa esta iniciativa en apoyo al sector pesquero y acuícola gallego para que puedas seguir consumiendo lo mejor del mar gallego", indican en el portal habilitado para consultar toda la información sobre el Bono Peixe.

¿Cómo funciona el descuento?

En cada compra de pescado y marisco fresco, puedes obtener un descuento del 25% del importe, con un máximo de 5 euros por compra. Por ejemplo, si gastas 20 euros, el descuento será de 5 euros (el máximo permitido). Si gastas 10 euros, el descuento será de 2,5 euros.

Por otro lado, hay que saber que, si has acumulado descuentos de semanas anteriores puedes utilizarlos, pero nunca descuentes más de 25 euros en una sola semana. Además, este cupón se puede canjear por:

Pescaderías y puestos tradicionales en las plazas del mercado.

Vendedores ambulantes de pescado y marisco.

Supermercados e hipermercados que disponen de pescadería

En resumen, el descuento se aplicaría de la siguiente forma:

Semana 1 : 5 euros

: 5 euros Semana 2 : 5 euros + sobrante de la semana 1

: 5 euros + sobrante de la semana 1 Semana 3 : 5 euros + sobrante de las semanas 1 y 2

: 5 euros + sobrante de las semanas 1 y 2 Semana 4 : 5 euros + sobrante de las semanas 1, 2 y 3

: 5 euros + sobrante de las semanas 1, 2 y 3 ...

Semana 10 : 5 euros más el restante de las semanas anteriores, con el límite de 25 euros en esta décima semana.

: 5 euros más el restante de las semanas anteriores, con el límite de 25 euros en esta décima semana. **El descuento de 5 euros de cada semana es acumulable para la semana siguiente, total o parcialmente, hasta alcanzar un máximo de 25 euros en la misma semana, en una sola compra de 100 euros o en compras inferiores.

Cómo acceder al Bono Peixe

Para acceder al Bono Peixe, solamente hay que entrar en la web habilitada, en la sección de registro, para darse de alta. Tras inscribirse, se enviará al cliente un mensaje de validación, para después activar el bono en el móvil, con la opción de descarga. Así, solo habrá que ir con ello al comercio que tenga el distintivo y enseñar el código QR.

¿En qué comercios se puede utilizar?

Por el momento, entre las diferentes provincias gallegas (A Coruña, Lugo Ourense y Pontevedra) se reparten un total de 740 establecimientos que venden pescado y marisco fresco y que se han apuntado a la iniciativa, con la que los clientes pueden descontar hasta 50 euros con su Bono Peixe.

Para poder ver los establecimientos disponibles y actualizados, hay que entrar en el listado, donde se puede filtrar por provincia, ciudad y ratio (kilómetros).