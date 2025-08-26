El IGN confirma lo que todos estábamos esperando en septiembre: a partir de esta hora, la Luna saldrá totalmente eclipsada

Un eclipse total de Luna será visible desde España en el mes de septiembre, tal y como ha confirmado el Observatorio Astronómico Nacional, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha explicado que este fenómeno ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra.

¿Cuándo se verá el eclipse total de Luna?

Será la noche del domingo 7 de septiembre de 2025 cuando España será testigo de un eclipse total de Luna, un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna proyectando su sombra sobre el satélite. Durante unos minutos, la Luna adquirirá un tono rojizo característico, lo que se conoce popularmente como "Luna de Sangre", tal y como se recoge desde Europa Press.

A diferencia de los eclipses solares, no entraña ningún riesgo para la vista y puede observarse a simple vista sin necesidad de ningún tipo de protección ocular o instrumentación especial.

¿Dónde se verá el eclipse?

El eclipse lunar total del 7 de septiembre será visible en gran parte del mundo, en regiones como Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

En España también podrá observarse, aunque no de la misma manera en todo el territorio. En la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá ya totalmente eclipsada, por lo que se apreciará el final de la fase total.

En cambio, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá concluido en el momento de la salida de la Luna, y solo se verá el final del eclipse parcial.

Horarios

El eclipse total de Luna se podrá ver en diferentes horarios, según el lugar en el que nos encontremos. De este modo, en el enlace de la OAN (IGN) podrás ver los horarios exactos en los que el eclipse será visible en cada capital de provincia en España, en una infografía como la que se muestra a continuación que, en este caso, es de Madrid:

Horarios en Madrid del eclipse total de Luna de septiembre. / Foto: IGN