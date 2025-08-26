Confirmado por el Banco de España: así es como se puede recuperar el dinero de los billetes y monedas quemados en un incendio

Los graves incendios que se están dando en buena parte de la geografía española desde hace unas semanas tienen en vilo a centenares de vecinos, ya que sus viviendas y todas sus pertenencias corren grave peligro. Con el fin de despejar algunas dudas, el Banco de España ha confirmado que los afectados no tienen que dar su dinero por perdido, ya que "analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos", devuelve el dinero a sus propietarios, ya sea en forma de billetes, o en una cuenta corriente.

Para ello, según informa el Banco de España en su sede electrónica, cualquier billete deteriorado se puede presentar en una sucursal del Banco de España, o en su defecto, en una entidad de crédito. Hay que tener en cuenta que para poder efectuar la operación, se deberá presentar "más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido".

Es decir, se podrá canjear el dinero que haya sido afectado por un incendio, siempre y cuando se pueda corroborar que se trata de dinero real. Así pues, esta medida no es solo útil para aquellos que han perdido dinero en un incendio, sino que es igual de válido para billetes rotos por cualquier motivo, descoloridos o desgastados.

Cómo se hace

Aquellas personas que deseen canjear dinero deteriorado, deberán solicitar cita previa en su página web. Si bien el Banco de España tiene su sede central en Madrid (c/ Alcalá 48), donde se puede realizar este trámite, también se puede entregar el dinero en otros puntos, repartidos por distintas provincias de España, tras haber pedido cita previa:

Madrid (C/ Alcalá, 522).

(C/ Alcalá, 522). A Coruña (C/ Durán Lóriga, 16).

(C/ Durán Lóriga, 16). Alicante (Rambla Méndez Núñez, 31).

(Rambla Méndez Núñez, 31). Badajoz (Avda. Antonio Masa Campos, 22).

(Avda. Antonio Masa Campos, 22). Barcelona (Plaza de Cataluña, 17).

(Plaza de Cataluña, 17). Bilbao (C/ Gran Vía de D. Diego López de Haro, 10).

(C/ Gran Vía de D. Diego López de Haro, 10). Las Palmas de Gran Canaria (C/ León y Castillo, 6).

(C/ León y Castillo, 6). Málaga (Avda. Cervantes, 3).

(Avda. Cervantes, 3). Murcia (C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 20).

(C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 20). Oviedo (C/ Conde de Toreno, 6).

(C/ Conde de Toreno, 6). Palma (C/ Sant Bartomeu, 16).

(C/ Sant Bartomeu, 16). Santa Cruz de Tenerife (C/ Viera y Clavijo, 37).

(C/ Viera y Clavijo, 37). Sevilla (Plaza de San Francisco, 17).

(Plaza de San Francisco, 17). Valencia (C/ Barcas, 6).

(C/ Barcas, 6). Valladolid (Plaza de España, 15).

(Plaza de España, 15). Zaragoza (Plaza de España, 8).