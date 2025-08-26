Vuelve un clásico de las cocinas españolas: podrías tener guardada en un armario la vajilla que estará en tendencia este 2026

Todos sabemos que la moda es cíclica, y que lo que se llevaba años atrás, antes o después volverá a estar en tendencia. Esta afirmación no solo hace referencia a la ropa, sino también a la decoración del hogar, y más concretamente, nos referimos a la vajilla, ya que desde hace unos meses está en tendencia un estilo que nos suena a todos: las vajillas inspiradas en Duralex.

Aún se pueden adquirir elementos de la propia marca Duralex, en todo tipo de comercios donde se pueda conseguir menaje del hogar, como es el caso de el Corte Inglés o Leroy Merlín, sin embargo, esta estética se ha empezado a replicar de muchas formas.

Vajilla Duralex.

Carrefour lanzaba una colección el pasado mes de marzo que nos recordaba a los platos y vasos que usábamos en casa de nuestros padres y abuelos, volviéndose muy viral, siguiendo esa tendencia de auge por lo retro, pero no ha sido el único ejemplo.

Lefties o Zara Home, entre otras tantas marcas, también se han sumado a este viaje (decorativo) en el tiempo, sumando a sus colecciones de vajillas este estilo de vasos, cuencos y platos en tonos marrones y verdes, en el caso de Lefties; y en formato transparente en Zara Home.

Ikea no se queda atrás en esta tendencia, ya que su colección OMMJÄNGE, que verá la luz este mes de septiembre, también recuerda a esos platos típicos de las casas de nuestras abuelas, aunque con otro toque: "La colección OMMJÄNGE rinde tributo al legado del folclore sueco y, para ello, combina la artesanía tradicional con el ingenio del mundo moderno", afirman.

Colección OMMJÄNGE. / Foto: Ikea.

Son muchos los que aún conservan la vajilla original de Duralex en algún punto de sus casas, ya que, aunque pasaran de moda hace unos años, su gran durabilidad ha hecho que se conserven hasta la actualidad. Pues bien, todas estas personas se pueden considerar afortunadas, ya que tienen lo que serán los platos y vasos por excelencia de este 2026, tal y como avanzaban muchos expertos desde hace meses.

Así pues, los expertos en decoración recomiendan a aquellos que quieran sumarse a esta tendencia, rebusquen y desempolven estos elementos si aún los conservan, y en el caso de no tenerlos, hacerse pronto con este tipo de menaje, ya que será lo que veamos en los próximos meses en todas las tiendas de decoración y cocina.