Cómo recuperar el rubio después del verano: devuelve el brillo a tu pelo desde casa con los trucos de los peluqueros

Pelo rubio y verano son dos términos que no suenan muy bien juntos, ya que el sol, la sal del mar y el cloro de las piscinas pueden causar un auténtico destrozo en las melenas rubias, puesto que son tan bonitas, como delicadas. Durante las vacaciones muchas veces no nos damos cuenta, sin embargo, al volver a la rutina, nos percatamos de que el pelo ha perdido su vida.

Si al regresar de las vacaciones te has encontrado con un pelo sin brillo, opaco y encrespado; no te preocupes, es algo normal en cabellos rubios o decolorados, pero hay algunos remedios que pueden ayudarnos a recuperar la vida en el cabello.

A pesar de que estos remedios son muy efectivos, en algunas ocasiones el daño es demasiado grave, por lo que en estos casos lo mejor es acudir a una peluquería, para que profesionales puedan evaluar nuestro caso y aconsejarnos lo que más le convenga a nuestra melena, ya sean tratamientos o un corte para sanear.

Rutina de recuperación

La principal recomendación está clara: hidratación. El cabello después del verano se encuentra deshidratado, por lo que aplicar tratamientos de hidratación, ya sean mascarillas, aceites o cualquier otro método serán de gran ayuda.

En los últimos meses se ha puesto de moda la conocida técnica del hair oiling, que consiste en aplicar por todo el cabello aceites naturales aptos para pelo (como pueden ser el de jojoba o el de argán) y dejarlos actuar durante unos minutos antes del lavado, ya que otro de los momentos clave para el cabello es este momento.

Enjabonar el pelo frotando los medios y las puntas lo único que va a provocar es que el pelo se seque y se parta, y eso es justo lo contrario a lo que estamos buscando. Los peluqueros recomiendan frotar suavemente con las yemas de los dedos el cuero cabelludo, es decir, la zona donde nace el pelo; y el resto del cabello limpiarlo sin frotar, arrastrando la suciedad con movimientos de arriba hacia abajo.

Tras el lavado, hacer un turbante con la toalla o frotar el pelo con la misma nos causará también grandes estragos, por lo que lo mejor será escurrir suavemente la melena con una toalla de microfibra, apretando el cabello, pero sin hacer fricción.

Pasando al momento del peinado, es importante empezar de abajo hacia arriba, y no al revés, ya que tras el verano el pelo presenta más enredos, haciendo que sea más fácil que se parta. Empezando desde abajo, el cepillado será suave y evitando tirones, subiendo de forma progresiva.

Por último, si se pretende usar secador o planchas, lo mejor será aplicar protector del calor. Una vez el cabello esté seco, aplicar aceites o productos sin aclarado aptos para el cabello en medios y puntas cada día hará que el pelo recupere su brillo.