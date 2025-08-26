Pone una mala reseña de un restaurante por su servicio, el local responde y su respuesta no puede ser más tajante: "Valientes maleducados"

El sector de la hostelería es uno de los que más dinero genera en España, representando una parte significativa en el PIB. Y es que a todo el mundo le gusta pasar un buen rato en un bar o salir a comer en buena compañía. Sin embargo, tanta afluencia de gente hace que sus trabajadores, que dedican gran parte de sus horas de servicio cara al público, tengan que presenciar situaciones incómodas, discusiones y riñas.

Un mal trago que se vive durante un rato y luego se olvida, o al menos se hacía así. Ahora, con las redes sociales y las reseñas de Google, es frecuente encontrar algún cliente que se dedica a señalar al establecimiento que le ha tratado mal.

A fondo

Ante este ruido la conocida cuenta de X (antes Twitter) @soycamarero ha vuelto a triunfar con una reseña poco realista en la que el cliente había olvidado algunos detalles importantes. Ello no le impidió calificar al servicio como "pésimo".

Empieza la reseña explicado que la reserva era a las 14:00 horas y después de llegar les sirvieron "el arroz a las 14.45 horas". Luego les pidieron que dejaran la mesa, ya que "a las 15:30 tenían la mesa reservada", se queja en su comentario.

Sigue el texto advirtiendo que "todo esto sin previo aviso, sin haber pedido postre ni café, el arroz hirviendo y todo de malas maneras", se lamenta antes de añadir que "no pienso volver en mi vida por el mal trato y el mal servicio. Deja mucho que desear".

La respuesta

Ante esta mención, el dueño del local, que no estuvo presente cuando tuvo lugar el desencuentro, arremete con contundencia: "Gracias por no volver", sigue apuntando algunas cosas que, por despiste, se le había pasado comentar.

Lo primero es que "lo sabíais todo de antemano", se arranca poco a poco antes de enumerar "que habéis llegado 40 minutos tarde a la reserva, que habéis faltado al respeto a los camareros y un largo etcétera".

La respuesta continúa firme advirtiendo que "tenéis suerte de que yo, hermano del camarero, no me haya dado cuenta porque a mi no me habríais mandado a tomar por culo. Valientes maleducados", termina.

Los comentarios

No ha tardado en generar polémica con una comunidad bastante dividida. Por un lado estaban aquellos que se centran en lo de llegar "40 minutos tarde". Muchos se llegan a sorprender de que "no hayan perdido su reserva", se lee en un comentario.

Por la otra parte están los que señalan la "moda" de restaurantes con dos turnos de comida. "¿ahora hay que comer con un reloj de ajedrez encima de la mesa?", pregunta uno. Ante las críticas que recibe se justifica con algo tan simple como que "yo no reservaría en un sitio así. Es un abuso, pueden ocurrir imprevistos y se cobra mucho como para estar pendiente del reloj".

Lo cierto es que si se hubiera llegado a la hora prevista se habría tenido un total de 1 hora y 45 minutos para comer: "Si reservas a una hora y eres puntual, te sobra tiempo para comer y más sabiendo las condiciones", subraya otro usuario.