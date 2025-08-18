Un bombero forestal publica una fotografía de la comida que les dan para pasar la jornada y las redes estallan: "Somos los primeros que sabemos que la cosa está muy difícil, pero..."

Gran parte del territorio español se encuentra en una grave situación a causa de los incendios forestales que se están dando este mes de agosto, arrasando con miles de hectáreas y obligando a cientos de personas a abandonar sus domicilios por el riesgo que suponen. Por su parte, los bomberos forestales están siendo los grandes protagonistas, luchando contra las llamas, tratando de sofocar los incendios con la mayor brevedad posible.

La labor de los bomberos forestales es tan relevante, como arriesgada, lo que ha provocado que en los últimos días hayan surgido grandes polémicas al respecto de su sueldo, condiciones laborales, o como es en este caso, al respecto de la comida que las autoridades competentes proporcionan para poder afrontar su jornada.

"Bocadillo, agua pequeña y Coca-Cola. Somos los primeros que sabemos que la cosa está muy difícil, pero... ¿Qué te pareció el avituallamiento de ayer?", cuestiona Chema, un bombero forestal de la Brigada Helitransportada Vilamaior (Galicia).

Chama adjunta dos imágenes de un bocadillo de escaso tamaño, con queso y una tortilla francesa en su interior, denunciando que se trata tanto de poca comida, como de poca bebida, teniendo en cuenta el gran esfuerzo físico que conlleva su trabajo.

Según explica tanto este bombero forestal, como otros muchos, esta comida está gestionada por el distrito en el que se encuentren trabajando. Si bien los vecinos suelen dar más comida y bebida a los bomberos forestales, muchas veces se encuentran en zonas de difícil acceso, donde solo tienen acceso a este avituallamiento.

"Los vecinos siempre nos ofrecen de todo, agua comida lo que necesitemos. Pero muchas veces estamos muy metidos en el monte no tenemos ni esa posibilidad. Eternamente agradecidos al apoyo que ofrece la gente", explica.

El post no ha tardado en generar revuelo, tanto por personas indignadas por la cantidad ofrecida a los bomberos, como por otras tantas afirmando que no deberían quejarse. Por su parte, el bombero forestal ha explicado que, debido a las condiciones propias de su trabajo, requieren de suministros suficientes para poder ejercer su labor: "Estamos en muchas ocasiones haciendo horas extra por como están las cosas, a veces no es posible retirarse a casa. Ni a ningún lado donde tan siquiera puedas comprarlo tu mismo, sentencia.

Así pues, durante las últimas semanas se han viralizado muchas imágenes de vecinos aportando agua y comida a los bomberos forestales de distintas Comunidades Autónomas, tal y como explica Chema en su post, generando la duda entre los usuarios de por qué en muchas ocasiones la comida ofrecida por las autoridades competentes es insuficiente para este tipo de labores.

