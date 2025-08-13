Un veterinario advierte de los problemas que podrían enfrentar los dueños de gatos que se empeñan en sacarlos a pasear con correa: "Desarrollan actitudes..."

Tener una mascota es una responsabilidad para toda su vida. Cuando se adopta a un nuevo "compañero de piso" hay que acostumbrarse a sus manías a la misma vez que se procura su seguridad y su bienestar. Aquí muchas personas que tienen gato se han preguntado si es mejor que se queden en casa o salgan a la calle para seguir sus instintos.

Por norma general cuando mismo se abre la puerta de la calle "la inmensa mayoría les gusta salir", aunque las protectoras por norma general piden a sus cuidadores que aseguren puertas y ventanas para evitar sustos: las calles de una ciudad no son seguras para los gatos.

Las opciones para gatos

A la hora de pensar en alternativas algunos apuestan por hacer su territorio (tu casa) una zona muy entretenida que tenga opciones para que jueguen siempre que quieran. Hay otros, más sobre todo desde que se ven en redes sociales, que pretenden ponerles una correa y probar a dar un paseo con ellos. Sin embargo, esto puede tener consecuencias serias para su salud.

El veterinario y etólogo Jaume Fatjó, explica en un capítulo del podcast Tenía la duda que permitir al gato salir al exterior tiene riesgos. "Cuando tu cierras la puerta no pasa nada porque el territorio sea más pequeño, pero hay que esforzarse para que el territorio tenga más valor, que sea más entretenido".

El error de sacarlos con correa

La práctica de sacarlos con correa puede generar una alteración en su comportamiento, apunta el experto: "Uno de los elementos más importantes de la conducta es el sentido de agencia. Quiere decir que el animal puede decidir lo que hace en cada momento".

Esto se traduce en que el gato es libre de ir a un sitio u otro para apartarse si percibe algo que no le gusta. Sin embargo, cuando lleva correa este movimiento está limitado y esto "puede ser un problema importante para muchos".

En la experiencia de Jaume, había visto algunos casos de "problemas de agresividad que estaba relacionado con el hecho de salir".

¿Desde pequeño?

El pensamiento general es que si se acostumbra de pequeño puede dar estos paseos sin riesgo, pero no todos los gatos son iguales. El estrés en un gato es algo que se termina por somatizar y, aunque no muestre signos visibles, puede terminar por producir problemas de salud. La revista clínica Clinatv destaca que si el estrés se mantiene o se repite con frecuencia, puede causar consecuencias negativas para la salud, al afectar los sistemas endocrino, nervioso e inmunológico del gato.

Es por ello que la mejor alternativa es proporcionar un lugar estable, seguro y con estímulos. No es imprescindible que salgan a la calle si cuenta con los suficientes rascadores, zonas de altura, escondites o juguetes que simulen la caza.