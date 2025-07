No le pone cinco estrellas en una reseña por un motivo concreto y las redes se vuelven contra él: "Lo que no tiene sentido es…"

Durante la época de verano es frecuente salir a cenar fuera para disfrutar del buen tiempo en compañía de amigos o familia. Las expectativas están puestas en pasar un buen rato, pero cuanto más se tiene más se quiere. Es frecuente que hosteleros vean crecer reseñas de clientes sobre su negocio, pero no siempre son constructivas ni siquiera justas.

En esta ocasión ha sido una queja de un comensal la que ha despertado la polémica. Además, lejos de convencer con su justificación ha provocado un aluvión de críticas en redes sociales por su puntuación de cuatro estrellas en un servicio "perfecto".

El motivo

La reseña la ha rescatado el perfil de X (antes Twitter) @soycamarero. Junto a una captura de la misma ha escrito: "Lo que no tiene sentido es no darle las 5 por ese motivo".

"Un restaurante italiano muy bueno junto a la playa. Todo muy rico y muy buena atención y ambiente", comienza el comentario que apunta a que todo ha ido "perfecto". Sin embargo, justifica sus cuatro estrellas y no cinco porque "el propietario ha decidido no dar chupitos gratis al final e de la comida. No tiene sentido", termina.

Los comentarios en el post no han tardado en llegar, todos apoyando al negocio y señalando el "error" del comensal. Es cierto que en algunos establecimientos, cuando la cuenta supera cierta cantidad o si se es un "habitual", el hostelero se tome la libertad de tener un gesto con sus clientes, pero esto no es ni de lejos una obligación.

"Los chupitos y tapas 'gratis' han generado una expectativa irreal"

"Yo cuando voy a comer ni se me ocurre pensar que me lo tienen que regalar, pero si me lo ofrecen siempre los rechazo. Yo nunca espero nada gratis, es un negocio", apunta una usuaria.

Otro hace una comparación con el concepto de propina en España: "Lo que se pide se paga. Igual que no es obligatorio dejar propina, no es obligatorio regalar nada a nadie por muy alta que sea la cuenta"

Hay quien profundiza de la tendencia que se ha dado en algunos puntos de España: "Los chupitos y tapas 'gratis' han generado una expectativa irreal. Un modelo insostenible que ha hecho más daño que bien al sector", se queja.

