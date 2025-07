Una okupa denuncia que han okupado su casa mientras estaba en República Dominicana: "Llevo 10 años en esa vivienda"

El problema de la ocupación ilegal de las viviendas se hace más llamativo durante los meses de verano, momento en el que propietarios y familias se marchan de vacaciones durante un periodo más o menos largo, por lo que muchas viviendas quedan vacías. Es en este momento cuando los okupas aprovechan para acceder al interior de las viviendas y apropiárselas de forma ilegal, aunque hay casos más llamativos que otros.

De hecho, en el programa En Boca de Todos, en el canal Cuatro, se dio testimonio a una mujer que denunciaba la ocupación ilegal de su vivienda. El dato curioso es que ella también es okupa de esa misma vivienda, es decir, ninguna de las dos mujeres tiene la propiedad legal de esa casa.

En concreto, Raquel Garrido, ocupó la casa hace casi 10 años, donde ha vivido desde entonces. Sin embargo, una segunda mujer aprovechó que Raquel se encontraba de vacaciones en República Dominicana para acceder al interior de la vivienda y ocupar la casa ya anteriormente okupada.

"Llevo cerca de 10 años en esta vivienda. Habilito la vivienda, reformo la vivienda, la mejoro... me vengo a la República Dominicana y me pasa esto", cuenta en el mencionado programa Raquel Garrido, que se echa a sí misma las culpas, así como a las redes sociales, donde ha publicado que se encontraba de viaje.

La historia no queda ahí, ya que cuando las enemigas de Raquel se enteran de que esta está fuera y consiguen una nueva okupa para la vivienda, le mandan este mensaje: "Muy buenas tarde señora Raquel. Te has quedado sin casa". Así, Raquel trata de poner remedio desde la República Dominicana, movilizando a los vecinos y contactando con la Guardia Civil, pero no consigue nada.

"La casa es una promotora", explica la okupa, indicando que lleva cerca de 10 años en esa casa, afirmando que la casa no es realmente suya y que su error ha sido publicar en redes sociales que se iba de vacaciones, momento que aprovecharon sus examigas: "Dejamos de ser amigas y dan todo tipo de datos y todos los límites se sobrepasan", explica la protagonista. De hecho, estas examigas filtraron los datos de su residencia a otra mujer que, ahora, es la nueva okupa.

