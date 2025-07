Vuelve de sus vacaciones y se encuentra un okupa en su coche: "Había una persona viviendo dentro y me robó todo"

Durante los meses de verano, el fenómeno de la ocupación ilegal se convierte en tendencia, sobre todo, porque la mayor parte de los españoles ponen rumbo a un destino vacacional, dejando su vivienda habitual vacía durante un periodo de tiempo más o menos largo. Sin embargo, es menos frecuente lo que le ha pasado a una joven en Tenerife, quien ha denunciado a través de las redes sociales la okupación de su coche.

"Me fui de vacaciones a ver a mi familia y, resulta, que cuando regreso, me encuentro mi coche con basura, roto, con comida...", comienza narrando la joven a través de un vídeo en su cuenta de TikTok (@ninivaleongil), donde indica que rápidamente sacó los papeles de la guantera, que era de las pocas cosas que quedaban en el interior.

"Me forzaron el coche, una persona estaba viviendo dentro y me robó todo" sigue en su explicación, mostrando en el vídeo imágenes de cómo quedó el interior del vehículo, completamente destrozado.

"Me hicieron las cosas adrede: me intentaron arrancar el coche, tengo cigarros, tengo bolsas de marihuana, tengo la rueda de atrás que no se la pudieron llevar...", continúa la joven en su explicación, en la que también explica que le intentaron forzar el capó, que, ahora, no se abre: "No puedo abrir el capó, seguramente me han robado el motor, la batería...", añade.

"Necesito ayuda, no sé qué hacer. Quería denunciar, pero me han dicho que la denuncia no va a llegar a nada", dice la tiktoker en su vídeo. "Esto me parece muy injusto, porque en este país se puede hacer cualquier cosa, que no te va a pasar nada", comenta.

"Literalmente están invadiendo mi privacidad, es lo que más rabia me da, es como que se metan en tu casa. Me parece de muy mala persona que alguien sea capaz de hacer esto", concluye en su publicación.

@ninivaleongil la justicia de este país es una vergüenza ? sonido original - ninivaleongil



¿Qué hacer si te okupan el coche?

Aunque parezca que no sirve de nada, lo primero que hay que hacer al detectar que un coche ha sido ocupado de manera ilegal es poner los hechos en conocimiento de la policía, tanto por el robo de todo el contenido del coche como por daños,

De hecho, se recomienda no tocar nada ni del interior ni del exterior del coche, ni siquiera para limpiarlo o intentar arreglarlo, con el objetivo de no destruir pruebas y de mantener el lugar de los hechos intacto en caso de que sea necesario para poder investigar lo sucedido.

En otro orden de las cosas, también se aconseja realizar la denuncia formal ante la policía porque, al poner en conocimiento del seguro contratado lo sucedido, este puede requerir dicha denuncia para poder llevar a cabo el procedimiento necesario y, en su caso, hacer las reclamaciones oportunas.

Es cierto que el proceso puede ser largo y costoso, pero la denuncia es necesaria tanto para reclamar al seguro como para llegar al culpable o, en su caso, evitar que vuelva a ocurrir algo similar.