Un joven chino que vive en Sevilla explica por qué en España hay pocos ancianos de su país: "Cuando un chino se hace mayor..."

La comunidad asiática, en este caso la china, ha crecido mucho en España. Sin embargo, a pesar de que hay un gran número en nuestro país resulta difícil encontrar ciudadanos chinos ancianos y mucho más ver tumbas en los cementerios españoles. Esto tiene un motivo muy sencillo que se centra en la cultura asiática.

Ha sido el tiktoker @elchinosevillano, un joven que habla de las tradiciones populares en su cultura, el que ha compartido los detalles sobre el tema. En uno de sus últimos vídeos explica una de las preguntas que más recibe: ¿Por qué no se ven entierros chinos?

El motivo

"¿A que no has visto nunca un entierro chino? Pues te explico el misterio. Y no, no nos los comemos", inicia el vídeo bromeando.

La clave de esto se encuentra en que "cuando un chino se hace mayor", sienten que las fuerzas ya les fallan, "se suele volver para honrar a sus antepasados". De esta manera pueden descansar en su pueblo o ciudad natal "en conexión con sus ancestros".

Sin embargo, no siempre se pueden ver las señales antes de morir (o no se pueden hacer caso por distintos motivos). Cuando alguien de la comunidad fallece en España lo normal es hacer la cremación para que los familiares puedan llevar su urna de regreso a China.

Más detalles

Para ello se contratan seguros específicos que cubran con los gastos de repatriación. Se trata de una inversión importante que les une con sus raíces, cuenta el chino sevillano.

@elchinosevillano Nunca has visto una tum... china? no será que nos lo comemos? La despedida china suele ser camino de vuelta ??? ? sonido original - ?ElChinoSevillano?