La tajante opinión de un sudafricano que vive en Barcelona para evitar el calor: "Las ventanas y las persianas deben estar abiertas"

Las redes sociales son escenario diario de debates y polémicas. En esta ocasión ha sido el tiktoker sudafricano Gerhard Kristen, que lleva cuatro años viviendo en Barcelona, el que ha sacado a relucir un tema que afecta a todos los españoles en los meses de verano: cómo evitar el calor.

El tema en profundidad

Cada uno tiene sus propios trucos para conseguir mantener la casa fresca, uno de los más populares es cerrar ventanas y persianas durante las horas pico del día para que así no entre el calor. Sin embargo, el tiktoker ha compartido en uno de sus últimos vídeos una opinión totalmente contraria y que le ha valido varias discusiones con su pareja y hasta con amigos.

"Una discusión que tenemos cada verano", arrancaba en su post. Su opinión sobre cerrar tanto las ventanas como las persianas es clara: "No vivimos en una cueva. Las ventanas deben estar abiertas y las persianas también".

Lo cierto es que, junto con su pareja, se han comprado una casa cerca de un bosque, por lo que le parece una pena desperdiciar las vistas y el "aire fresco" que les llega.

"Mi mujer dice que las ventanas deben estar cerradas para que el calor no entre", termina este tema preguntando a sus seguidores quién creen que está en lo correcto "y por qué soy yo".

La reacción

La respuesta de sus seguidores no ha tardado en llegar y de manera casi unánime: "Ella tiene razón", ha sido el comentario que más se ha repetido. "¿Aire fresco de dónde? Porque como no sea de la nevera", preguntaba una seguidora.

Otros se han aventurado a darle pautas más específicas: "La combinación correcta es ventana abierta, mosquitera cerrada. Persiana cerrada durante el día si el calor ahoga".

El debate del aire acondicionado

No ha sido de la único que ha querido levantar polémica. En la siguiente parte de su vídeo es "el problema de los europeos y el aire acondicionado", seguía.

Lo cierto es que muchos son los que se oponen a hacer actividades como dormir o trabajar mucho tiempo con el aire acondicionado porque estos aparatos resecan mucho el ambiente y pueden generarte resfriados.

La opinión de Gerhard es algo distinta: "No es verdad, es sólo aire acondicionado. No pueden dormir con aire acondicionado, no pueden trabajar con aire acondicionado. Es sólo aire", zanja.

Los comentarios también han recogido esta afirmación.

Un usuario le comentaba que en sí no es malo, pero "su uso diría que sí, porque tener ventanas cerradas con aire acondicionado puede hacer que los virus se concentren más fácilmente que si tienes las ventanas abiertas y hay ventilación".