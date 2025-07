Pide la cuenta en un bar, paga en efectivo y las redes sociales no dan crédito a lo que trae el camarero en el ticket: "Si cuela..."

El sector de la hostelería nunca dejará de sorprendernos en España. Este verano, tampoco iba a ser menos. Cuando no es por la ausencia de libranzas, es por el exceso de horas en la jornada laboral, situaciones surrealistas con los clientes, reseñas en Google o pedidos que parecen escenas de una película de terror...

Lo cierto es que siempre hay algo. De dar voz a todos estos episodios inusuales se encarga Jesús Soriano, más conocido en las redes sociales como @SoyCamarero. Cuenta con 152.000 seguidores en Twitter (X), 450.000 en Instagram y 309.000 en Facebook. Se dice pronto.

En profundidad

Esta vez, ha compartido en su perfil un ticket que le han pasado de forma privada en la que un cliente se ha quejado porque le han cobrado un alimento que ni ha pedido ni ha consumido: el pan. Un producto bastante típico de la dieta mediterránea, que se caracteriza por ser saludable y equilibrada.

Como bien sabemos, proporciona hidratos de carbono, vitaminas, minerales, fibra y proteínas y es un habitual en la comida principal del día, tanto en los restaurantes como en los hogares españoles. En esta situación, han cobrado 3 panes, a 2,10€ cada uno, lo que hace un total de 6,30€.

Más detalles

Y ahora viene la gran pregunta que se hacen muchos españoles y españolas en verano: ¿Es legal que te cobren el pan que no has pedido ni has consumido? Y la respuesta es afirmativa. Es legal, aunque no lo hayas pedido ni consumido. Ahora bien, siempre y cuando esté indicado en la carta o menú.

De ahí que los restaurantes tengan la obligación de informar de manera clara sobre el precio del pan antes de servirlo. Si el cliente no desea el pan, por cualquier motivo, debe indicarlo rápidamente al camarero para evitar el cobro y, sobre todo, males mayores.

A tener en cuenta

Al parecer, se trata del único alimento que ha generado cierta polémica de todo el ticket. Por lo demás, es una comida muy normal (tres paellas de mariscos, un surtido de embutido ibérico y bebidas como agua, cerveza o café con hielo, entre otros) y con precios adecuados al periodo veraniego.

La publicación, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de minutos, superando las 10.000 visualizaciones en 'X' (antes conocido como Twitter). "Es algo que cada vez se ve más sobre todo en restaurantes de franquicia", "Lo veo bastante cutre", "Si cuela..." o "Tenemos precios de Europa con salarios por debajo de Europa" son algunas de las reacciones que se han podido leer.

