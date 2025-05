Aagesen lanza un plan anti riadas de 530 millones tras la DANA: casi 200 millones en proyectos ya previstos

Siete meses después de que el agua cubriera buena parte de la provincia de Valencia tras la avalancha provocada por varios barrancos y ríos desbordados por la DANA, el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha anunciado las grandes cifras de su plan "para la mejora de la resiliencia frente a las inundaciones" en la zona afectada.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que este plan cuenta con una dotación inicial que asciende a 530 millones de euros y que "se ajustará a las necesidades que se detecten durante la ejecución". De hecho, las cifras anunciadas por la sustituta de Teresa Ribera en el Gobierno confirman que buena parte de las obras para hacer frente ya estaban planificadas y en tramitación desde hace años.

De hecho, el Ministerio incluye casi 200 millones de euros para ejecutar estas actuaciones ya planificadas, que denomina de "adaptación y mejora de proyectos maduros". En esos cerca de 195 millones de euros se espera poder acometer obras que se licitarán antes de final de 2025 para comenzar el próximo ejercicio.

Entre esas actuaciones se contemplan 90 millones para el desvío de las aguas del barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y conexión con vía verde a través de los flujos desbordados del barranco al nuevo cauce del Turia. Un proyecto en el que el Ayuntamiento de Valencia ya ha anunciado alegaciones.

Otros 42 millones serán para cinco actuaciones de protección frente a inundaciones en el tramo bajo del río Júcar. En concreto, se destinarán 24 millones a la adaptación a la inundabilidad del barranco de la Casella y mejora de su capacidad; 2 millones a la Zona de laminación natural en la confluencia del barranco de la Casella-Barxeta; 5 millones a la adaptación al riesgo de inundación del barranco Barxeta Fase I; 8,5 millones de adaptación al riesgo de inundación del barranco Barxeta en la fase II y 2,5 millones a elementos estructurales de protección contra inundaciones del núcleo urbano de Cogullada.

El resto de los fondos previstos, 335 millones de euros, es lo que corresponderá realmente a nuevos proyectos no previstos con anterioridad. Según recoge Europa Press, la ministra, también máxima responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), apuntó que esos proyectos concretos estarán "bien definidos durante el año 2026".

Además en las cuatro líneas del plan también se incluye como punto básico un cambio normativo frente a los riesgos de inundación. Los otros tres son actualizar la cartografía; un programa de adaptación de edificios y viviendas además de estas soluciones basadas en la naturaleza, y las propias infraestructuras hídricas.

Aagesen ha respondido a las críticas de ayer del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, por los "retrasos" en obras hidráulicas de prevención de posibles riadas y ha replicado que "este plan ha contado con una gran participación y ha estado también la Generalitat" y de hecho ha recalcado que "ha habido reuniones técnicas a lo largo de los últimos meses".

"Las obras no están paradas", ha subrayado Aagesen. Pese a no reunirse con el Gobierno valenciano en un viaje en que se ha reunido con víctimas de la catástrofe, ha inaugurado unas jornadas en la Universidad Politécnica y ha visitado la sede de la CHJ en Valencia, la ministra ha reclamado que "la relación tiene que ser buena, fluida" porque es "importante que todas las administraciones trabajemos de la mano" ya que "sin consenso las cosas no pueden salir adelante".

El contenido del plan

Entre las actuaciones del plan, la primera es la protección frente a inundaciones en el río Magro y afluentes que incluye en Algemesí el acondicionamiento del cauce del Magro en y facilitar salida flujos hacia la Albufera al norte de la población; así como la adecuación de la margen derecha del cauce del Magro para reducir los desbordamientos hacia las poblaciones de Alcudia y Guadassuar, sin incrementar el riesgo en las zonas menos vulnerables.

En segundo lugar se ejecutarán actuaciones de reforestación y restauración hidrológica-forestal en la cuenca del barranco del Poyo y el de la Saleta con los objetivos de reducir caudales punta y volúmenes de crecida y la erosión en la cuenca y los flujos de sedimentos mediante la restauración y estabilización de suelos y la corrección hidrológica-forestal.

Además, se crearán zonas inundables en el barranco de la Saleta para la protección de Aldaia y polígonos industriales aguas arriba, como el parque del centro comercial Bonaire y el Polígono Industrial del Oliveral en Ribarroja y de Aldaia. En esa misma zona la base de telecomuniciones de la ONU junto al aeropuerto quedó seriamente dañada.

Del mismo modo se crearán zonas inundables y protección frente a inundaciones en el barranco del Poyo en Chiva ya que se calcula que los caudales punta en esta localidad superaron 1.000 m3/s y las velocidades fueron mayores de 10 m/s, lo que provocó enormes destrozos en la población. Por ello, el Ministerio defiende que existe una necesidad de restaurar el cauce a su paso por la población y de generar zonas inundables de laminación aguas arriba de la población.

En quinto lugar también se crearán zonas inundables en el barranco del Poyo para protección de las poblaciones de la Horta Sud que incluye una zona de laminación lateral en la margen derecha de la rambla del Poyo aguas abajo de Paiporta y la zona de laminación e interconexión con la zona de laminación de los barrancos de Pelos y Gallego.

En sexto lugar, se ejecutará una vía verde en el Barranco del Poyo y desvío al nuevo cauce del Turia y actuaciones en el nuevo cauce que incluye desvío de caudales del Barranco del Poyo al nuevo cauce del Turia a través de vía verde con el objeto es disminuir significativamente el riesgo en las poblaciones más afectadas de la Horta Sud.

Además, se realizarán obras de protección frente a los desbordamientos adaptando el cauce y estructuras de cruce del barranco Poyo entre Picanya y la V-31 para disminuir el riesgo de las poblaciones de la Horta Sud que incluye el acondicionamiento del cauce a su paso por Picanya y Paiporta y el acondicionamiento de cauce aguas abajo Paiporta hasta V-31 ya que "pequeñas mejoras en la capacidad pueden suponer una reducción significativa de los daños".

Por ultimo, contempla una restauración ambiental del barranco del Poyo en el Parque Natural de la Albufera con acciones de mejora del drenaje transversal de la V-31, y se advierte de que el encauzamiento con motas del barranco del Poyo a su paso por el Parque Natural de la Albufera ha incrementado la peligrosidad de la inundación aguas arriba, por lo que habría que estudiar adaptar las motas, y por último la restauración ambiental del cauce del barranco.

Dinero para elevar viviendas y puertas estancas

Por su parte, el plan de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas cuenta con 60 millones para elevación de accesos e instalar puertas estancas o barreras.

Asimismo, se aprobará un cambio normativo para dar una regulación "más estricta" de los usos en las zonas inundables, así como para "incorporar medidas de resiliencia y adaptación al riesgo de inundación de los elementos vulnerables existentes". La consulta pública previa del Real Decreto finalizó el 19 de abril de 2025 y el objetivo es que se publique antes del verano 2025. También se revisará y actualizará la cartografía de peligrosidad y riesgo de zonas inundables para la adaptación del planeamiento urbanístico con un presupuesto de 3 millones.