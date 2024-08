"Es como si estuviera en 1488": un australiano no da crédito a cómo son las cocinas en España

España es un país de contrastes que llama la atención por sus peculiaridades, las cuales destacan en el resto de países europeos. Uno de los mejores ejemplos son las persianas, prácticamente únicas en nuestro país. Sin embargo, en la cocina también hay elementos que nos diferencia, o más bien no los hay. Es el caso de este indispensable para muchos europeos y que ha generado la sorpresa del músico australiano Corey.

En un vídeo compartido en su perfil de TikTok, el artista ha mostrado algo que no deja de sorprenderle y que, según sus palabras, le hace sentir como si estuviera en "1488". El vídeo, que ya cuenta con más de 400.000 visualizaciones, no ha tardado en hacerse viral por el desconcierto que le ha producido que en todas las cocinas españolas que ha visto no haya una sola tetera eléctrica, algo que para él es un básico a la hora de hacer un té o calentar unos fideos instantáneos.

Lo cierto es que este electrodoméstico no se encuentra en las cocinas por fuerza de tradición y costumbre de hervir el agua en una olla o en el microondas, un gesto que se está perdiendo poco a poco, pero aún sigue siendo la norma.

El post comienza con una pregunta muy clara: "¿Dónde están las teteras eléctricas?", arranca Corey bromeando sobre que la cocina española en la que está "parece que fue construida en 1488". Su diseño de vigas de madera vistas y la lámpara de techo retro (una de las que puedes encontrar en cualquier Ikea) le hace sentirse como en otra época. Sin embargo, su asombro va más allá cuando habla de la ausencia de este electrodoméstico del que sigue: "Tengo que hervir el agua como si estuviera en ese mismo año". El músico sigue hablando preguntándose cómo se harán un simple té o unos "fideos instantáneos" los cuales dejan teóricamente de ser tan instantáneos sin teteras. "Where's the kettles?", termina preguntando con incredulidad sobre lo que es tan común tanto en su país como en otros puntos de Europa.

Los comentarios no han tardado en llegar diciendo que en españa los hervidores de agua son poco frecuentes "porque no bebemos té. Podrías calentarlo en el microondas", a lo que le responde que de esa manera sienta mal. Otros le han seguido explicando que en España es más práctico para muchos usar una "cacuelita" o el "microondas" y que "es como ir a UK y pedir que pongan persianas en las casas", añade otro usuario.