Una cocinera en prácticas renuncia tras comunicar su embarazo: "nos mentiste descaradamente y fruto de eso hubo que cerrar"

El sector hostelero es un mundo complicado que no destaca precisamente por sus condiciones laborales, o por lo menos no las buenas. Sin embargo, en España estos bares y restaurantes se convierten en un recurso importante de ingresos y empleo, aunque la realidad de este sector, dependiendo mucho del establecimiento, puede ser una etapa que no se puede extender por mucho tiempo. Los mejores ejemplos son los que comparte el influencer @soycamarero por su perfil de X.

"Una cocinera que estaba embarazada trabajando en un restaurante y en un momento dado no pudo continuar con sus labores y se esperó a que encontraran a otro cocinero/cocinera para retirarse. Ahí empezó la pesadilla porque ya no cobraba o cobraba a cuenta gotas lo que le debían", arranca en una nueva publicación.

En un primer momento la joven se puso en contacto con su jefe para preguntarle por los atrasos de su sueldo, ya que seguía necesitando ese dinero para pagar a su casera. "No hay dinero. Estamos esperando las fianzas para pagarles... para la próxima semana es muy probable que ya esté devuelto, pero intentaremos pasarte algo antes del lunes".

No satisfecha con la respuesta, la trabajadora mostró su desagrado por la situación asegurando que esto le parecía "una falta de respeto", ya que ella, al igual que los demás, había hecho su trabajo con soltura.

Sin embargo, lejos de amedrentarse ante esa afirmación su jefe le espetó que la verdadera falta de respeto había sido "esconder que estabas embarazada, habiéndote preguntado directamente", dijo en sus mensajes dando a entender que si hubiera conocido esta información su paso por la empresa habría sido muy distinto. La chica no tardó en negar que a ella nadie le preguntó nada y cuando llegó el momento en el que no podía seguir se quedó una semana más para no dejarlos tirados. Esta es una declaración que choca radicalmente con la del hostelero que afirma que se lo preguntó y su respuesta fue que "era gordura".

Suplicar el sueldo ganado y más "perlas ilegales" en este caso: pic.twitter.com/ZR1iOu2v8V — Soy Camarero (@soycamarero) August 20, 2024

Los días siguientes fueron una procesión de preguntas sin respuestas hasta que finalmente su jefe termina reaccionando con el demoledor mensaje: "Tú tenías un contrato de prácticas NO remuneradas. Te hemos pagado mucho más de lo que teníamos que pagarte por las prácticas, no solo por eso, sino que nos mentiste descaradamente en nuestra cara y fruto de eso hubo que cerrar porque no había cocinero", explicaba como había puesto el destino de su empresa en una supuesta chica en prácticas no remuneradas. "No es que en este tiempo hayas aportado mucho a la cocina ni resuelto los problemas que teníamos. Por no hacer no hiciste ni recetario. Cada céntimo que te paso es dinero que no te has ganado", termina.

Unas palabras que no hacen más que frustrar a la futura madre ya que el acuerdo fue de un sueldo de 1300 euros y que ella había trabajado todos los días, quedándose a dormir en el almacén para no llegar tarde a su siguiente turno. Además, mantiene que había dejado preparado un recetario, pero si este no se había implementado es porque los clientes no acudían al establecimiento. Unas últimas palabras que no han visto respuesta porque el propio dueño del establecimiento terminó por bloquearla.