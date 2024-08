Un camarero pregunta a su jefe por los días que le debe: "En hostelería el negocio tiene que vender para que tú puedas cobrar"

El sector hostelero español ha vuelto a sobresalir por las condiciones precarias a las que tienen que hacer frente las personas que se dedican a ello. Para dar fe es suficiente con mirar el perfil de X, anteriormente conocido como Twitter, del influencer @soycamarero, Jesús Soriano. Este usuario de la red muestra de primera mano testimonios de situaciones a las que tienen que hacer frente profesiones como la de camarero.

No son pocos los motivos que explican este malestar y se centran sobre las horas extras no remuneradas, unos horarios que exceden la jornada, que en ningún momento sobrepasará el límite ordinario de 40 horas semanales de trabajo efectivo, según el Estatuto de los Trabajadores.

En esta ocasión la polémica se ha despertado cuando un camarero ha preguntado a su jefe sobre el pago de las horas extra que había hecho en los meses de junio y julio: "Buenas tardes. Quería preguntarte si las horas que estoy aquí en el (nombre del lugar) y en mi tarde libre, se me abonarán. Y también quería saber cuándo se me van a pagar los días que se me deben".

A esto su empleador no duda en responder: "Buenas. Los días que se te deben se pagarán a final de mes como a todo el mundo. Y lo de las horas extra, o como las quieras llamar, son horas del servicio de las comidas, que no sé si lo sabes... En hostelería suele pasar de vez en cuando que el negocio tiene que vender para que tú y los demás podáis cobrar".

Horas extras o como las quieras llamar... pic.twitter.com/OOqNoPhEPn — Soy Camarero (@soycamarero) August 19, 2024

La conversación prosigue revelando que ni en junio ni en julio ni en agosto le había pagado las "horas extras o como lo quieras llamar": "Yo he dejado mi trabajo por pedirle seis veces que me pague, cosa que no hizo. Vergonzoso".