Multas de hasta 750 euros a turistas y a residentes por hacer esto fuera de las playas

Superar las temporadas de olas de calor puede ser muy duro tanto para los residentes como para los turistas de nuestro país. No es de extrañar que en ocasiones se vean a personas sin camiseta, especialmente en zonas costeras, pero esto puede acarrear sanciones económicas importantes dependiendo de la localidad. Es cierto que no hay una ley estatal que obligue a llevar prendas que cubran el torso, pero sí han surgido diversas ordenanzas municipales para prohibir estos desnudos o semidesnudos de personas que se encuentren en áreas no autorizadas.

Estas ordenanzas no solo afectan a los residentes de España, sino que desde las agencias de gobiernos extranjeros, como el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, han emitido un comunicado para advertir a sus ciudadanos sobre estas regulaciones para evitar tener que hacer frente a sanciones económicas.

Alicante

En muchas ciudades turísticas, incluyendo Alicante, se ha adoptado una postura más estricta respecto a la vestimenta en espacios públicos para mantener la imagen urbana y evitar molestias a otros ciudadanos. Ir sin camiseta puede ser aceptable en las zonas costeras, playas, y paseos marítimos, pero no es bien visto ni permitido en el centro de la ciudad, zonas comerciales, restaurantes, tiendas, o transporte público.

En febrero de 2022 esta localidad implementó una Ordenanza de Convivencia Cívica hacía mención a varios actos sancionables que podían acarrear sanciones de hasta 750 euros: "ir desnudo o con el torso totalmente desnudo por la vía pública, salvo en las playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado".

Barcelona

Caminar por las calles de Barcelona sin camiseta está regulado por una ordenanza municipal que prohíbe ir con el torso al aire en ciertas áreas públicas, fuera de las zonas costeras y playas. Esta normativa fue implementada en 2011 para mantener la imagen de la ciudad y evitar comportamientos que puedan considerarse inapropiados en zonas urbanas.

Las personas que incumplen esta norma pueden recibir una multa que puede variar según las circunstancias, pero generalmente ronda entre los 120 y 300 euros para aquellas personas que vayan en bañador y de 300 a 500 para las que vayan desnudas o casi desnudas.

Málaga

En 2016, Málaga implementó una normativa para mantener el decoro en zonas comerciales, transporte público, restaurantes y tiendas. Esta ordenanza buscaba evitar comportamientos que pudieran resultar incómodos o inadecuados en áreas urbanas y sancionar a los infractores con multas que van desde los 300 a los 750 euros.

Islas Baleares

La implementación de las ordenanzas ha acarreado una mayor presencia de la policía. Es en las Islas Baleares donde estas sanciones (oscilan entre los 100 y 200 euros) están teniendo un gran impacto. De hecho, desde el gobierno Balear se ha comunicado que, aunque los turistas británicos son una parte importante en su economía, esto no es excusa para tolerar un mal comportamiento.