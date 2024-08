Comienzan a llegar las primeras multas por vender ropa y objetos de segunda mano en Vinted y Wallapop

La Unión Europea regula la conocida como DAC7 (Directiva 2021/514), la cual obliga a las plataformas digitales a compartir información fiscal de los vendedores que operan en aplicaciones como Vinted o Wallapop, ambas destinadas a la compraventa de ropa y otros objetos de segunda mano por parte de particulares. De hecho, a esta normativa se suma el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en España el pasado mes de enero, que regula el procedimiento por el que estas plataformas deberán informar sobre los datos fiscales a la Agencia Tributaria.

De hecho, debido a estas normativas, aquellos usuarios que superen ciertos límites en los ingresos deberán declarar a Hacienda estas cantidades, al mismo tiempo que las plataformas tenían hasta principios del mes de abril para transmitir la información de ciertos usuarios a la Agencia Tributaria.

En concreto, los vendedores que realicen anualmente más de 30 operaciones de venta de bienes con un importe superior a 2.000 euros son los que deben informar y declarar estos ingresos al fisco. En caso contrario, se verán afectados por las nuevas sanciones, que deberán ser establecidas por cada Estado miembro, siendo estas "efectivas, proporcionadas y disuasorias".

Esto quiere decir que la normativa afecta solo a aquellos vendedores que, utilizando servicios transaccionales en plataformas como Wallapop o Vinted, hayan vendido 30 artículos o más en un año, con un importe de más de 2.000 euros en las ventas.

De hecho, desde Vinted mandaron un comunicado a los usuarios en el que se informaba de que no todos ellos tienen por qué declarar sus ventas o ingresos, ya que se trata de productos de segunda mano y no se obtiene beneficio por ello: "Puedes estar tranquilo, los impuestos de los miembros de Vinted no se van a ver afectados, ya que la venta de artículos personales no está sujeta a impuestos", indicaron. "Si no recibes noticias nuestras, no tienes que hacer nada. Puedes seguir vendiendo con total tranquilidad", añaden.

Sin embargo, en caso de que los usuarios superen los límites ya comentados y no declaren, recibirán las primeras multas por parte de la Agencia Tributaria, al no cumplir con la normativa y, por tanto, no declarar los ingresos de más de 2.000 euros recibidos, unos ingresos por los que se debe declarar en concepto de IRPF.

Desde Wallapop estimaron que menos de un 1% de los usuarios de su aplicación son susceptibles de alcanzar los límites de la directiva europea DAC7, ya que sólo sería necesario tributar en las ventas por importes superiores a su precio original, algo poco común en las transacciones de segunda mano entre particulares.