Ábalos cobrará 5.000 euros al mes con su escaño en el Grupo Mixto

José Luis Ábalos mantendrá un sueldo de 5.000 euros al mes tras aferrarse a su escaño como diputado. Cobrará 3.000 euros de salario base, además de dietas de 2.000 euros por residir fuera de la Comunidad de Madrid. El exministro de Transportes, que empezó siendo profesor de primaria en Quart de Poblet (Valencia), percibía hasta ahora una remuneración de 6.700 euros, pero tras la dimisión de su cargo como presidente de la Comisión de Interior se quedará sin los 1.598 euros que le correspondían por el mismo.

Ábalos ha tenido un currículum muy amplio y su remuneración también ha ido cambiando. Empezó siendo maestro con un salario medio que podría rondar los 2.000 euros; luego dio el salto a la política, y según los datos publicados en la página web del Congreso, durante su época como titular de la cartera de Transportes, percibía una remuneración anual de, aproximadamente, 6.700 euros mensuales. Por su cargo en la presidencia de la Comisión Interior tenía ahora un salario de 1.598 euros al mes.

Una decisión tajante

Ábalos ha tomado la decisión de no ceder a las presiones del PSOE y anunció ayer que mantendrá su escaño como diputado y se irá al Grupo Mixto. "Si yo renunciara una semana después de que salte este escándalo, se vería como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo supondría mi estigmatización. Ya tengo una edad y sé lo que es un apestado político. Defenderé mi persona desde el Grupo Mixto. Quien me quiere echar a la calle por la puerta de atrás me tendrá que seguir mirando a la cara", aseguró durante su comparecencia en el Congreso. "No estoy acusado de nada. No he sido requerido para nada. No figuro ni en la querella ni el auto judicial. Así que no me preocupa. Será la justicia la que resuelva las sanciones", puntualizó. El exministro fue contundente en su declaración y aseguró que "lo único que hice fue conseguir equipos de protección lo más rápido y económico posible. Mi objetivo era reducir las comisiones porque todo el material venía de China".

El exministro insistió en que "trate de salvaguardar el dinero público. Congelé el pago al proveedor hasta que no se recibiera los materiales, algo que no se hizo en otras contrataciones". Mientras tanto, el PSOE también tomó cartas en el asunto y decidió suspender cautelarmente a Ábalos como miembro del partido, por no entregar el acta de diputado y pasar al Grupo Mixto, según consta en la resolución tomada por la Ejecutiva Federal del PSOE y que firma Santos Cerdán. Ahora bien, contra esta decisión de la Ejecutiva se puede interponer recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en el plazo de diez días hábiles. No obstante, Ábalos tiene cinco días "para hacer llegar al instructor del expediente los medios de prueba de los que pretende valerse en su defensa".

Auditoría interna

El actual propietario de la cartera de Transportes, Óscar Puente, ordenó ayer, asimismo, una auditoría de las empresas públicas Puertos del Estado y Adif con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en 2020 con la compra de mascarillas a través de contratos públicos. "Para la auditoría hemos contratado a la Inspección General de Servicios. Los contratos pueden estar bien y eso no excluye que haya personas que se lucraran de ellos y recibieran mordidas. Hay que distinguir lo que son los contratos de las comisiones", aseguró Puente.

"Hasta ahora sabemos que se repartieron 13 millones de mascarillas entre Adif y Puertos del Estado. Los contratos fueron fiscalizados tanto por la Intervención General del Estado como por el Tribunal de Cuentas", señaló Puente. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no solo fiscalizó los contratos, sino que también llevo a cabo una comparación de precios de estas mascarillas. "Adif fue la entidad que pagó el precio medio más bajo por mascarillas, seguida por Puertos del Estado", dijo.