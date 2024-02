Qué es Acento, la consultora de José Blanco que ha rechazado Alberto Garzón

Alberto Garzón ha vuelto a ser noticia meses después de anunciar su decisión de dejar la política. El exministro de Consumo y exsecretario general de Izquierda Unida ha rectificado en menos de 24 horas para renunciar a formar parte de la consultora Acento como asesor en temas de geopolítica.

Aunque todavía faltaba el consentimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, la noticia se difundió en la tarde del martes: Garzón iba a incorporarse a la consultora que creó el exministro socialista José Blanco para hacerse cargo de la Dirección de Prospectiva GeoPolitica.

Sin embargo, las fuertes críticas recibidas por Garzón en las últimas horas (en las que no pocos excompañeros de partido le han recordado su postura contra las puertas giratorias) han provocado que el exministro dé marcha atrás, no sin confesar cierta frustración en una carta abierta publicada en su perfil de X (antes Twitter).

Qué es Acento

Acento es el nombre con el que se conoce a Acento Public Affairs, una consultora fundada en 2019 que en su página web se define como una firma "supra-especializada en asuntos públicos estratégicos, positivos y proactivos".

De acuerdo con la información publicada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Acento está constituida como una sociedad limitada, su domicilio está en Madrid, tiene presencia en la capital de España, Barcelona y Bruselas y su finalidad es ofrecer "asesoramiento estratégico a empresas y organizaciones con el objetivo de ayudar a sus clientes en sus relaciones con las instituciones públicas".

Su CEO y fundador es José Blanco, exministro de Fomento los dos últimos años de Gobierno del PSOE antes de que el PP ganase las elecciones de finales de 2011. Tras él, su presidente es Alfonso Alonso, exalcalde de Vitoria y exministro de Sanidad en los dos Gobiernos del PP con Mariano Rajoy.

No son, sin embargo, las únicas caras conocidas: en la nómina de colaboradores de Acento, que puede consultarse en este enlace, aparecen entre otros Elena Valenciano (exvicesecretaria general del PSOE), Valeriano Gómez (exministro socialista de Trabajo), Elena Pisonero (ex Secretaria de Estado de Economía con José María Aznar) o José María Lassalle (ex Secretario de Estado de Cultura en los dos gobiernos de Mariano Rajoy).

El mayor lobby de España

Las cuentas de Acento Public Affairs en 2022 consolidaron la posición de esta consultora como la del mayor lobby de España. Tal y como publicó este medio el pasado mes de agosto, Acento encadena tres ejercicios consecutivos de aumentos en la facturación, que en 2022 llegaron 6,2 millones de euros y más de 1,5 millones de euros de beneficios.

Estos datos aseguraron la posición de Acento como primer lobby de España, muy por encima de LLYC (antigua Llorente y Cuenca) y Kreab.

