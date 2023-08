El 'lobby' de Pepe Blanco ganó un 53% más en 2022 en vísperas electorales

El lobby de Pepe Blanco, exministro socialista, eleva sus ganancias por tercer año consecutivo. La consultora, Acento Public Affairs, ha incrementado sus ganancias un 53% en plena víspera electoral. La firma de Pepe Blanco es ya el mayor lobby de España. Tras desbancar ya el año pasado como líder del mercado a LLYC (antigua Llorente y Cuenca), Acento Public Affairs sigue manteniendo su ritmo de crecimiento y ha cerrado el último ejercicio fiscal con un beneficio neto de 6,2 millones de euros, un 53% más que en 2021 y hasta ha llegado a triplicar el resultado del año de la pandemia, cuando fue de 2,1 millones.

El año pasado ya se vinculó el alza del beneficio con la llegada de las ayudas europeas, aunque el propio Pepe Blanco negó cualquier relación con los fondos Next Generation. La cifra de negocio de la consultora, por otro lado, también se ha elevado. En concreto ha pasado de ingresar 981.000 euros el año 2021 a cerrar el 2022 con una facturación de 1,5 millones de euros. Y, aunque no hay ranking como tal por cifra de negocios, la tercera posición sería para Kreab, según fuentes del sector, a pesar de que en este caso no hay datos desagregados.

El patrimonio neto se ha mantenido estable y ronda casi los dos millones de euros. Mientras que las reservas se han incrementado un 88,8% en solo un año, pasando de 206.652 euros a 389.165 euros, de las cuales 388.565 euros son reservas voluntarias y el resto (600 euros) componen la reserva legal y que se corresponde con el 100% de la cifra mínima exigida.

Asimismo, las deudas de la consultora del exministro han disminuido un 29,4% hasta situarse en 99.516 euros. De este total, 57.292 euros se relacionan con las deudas con entidades de crédito a largo plazo y 42.224 euros son a corto plazo. El vencimiento de dichas deudas es en 2025 y se estima que de cara a este 2023 se pague 42.224 euros; en 2024, unos 42.862 euros y, por último, en 2025 unos 14.430 euros. Además, el capital social se ha mantenido en 3.000 euros representado por 3.000 participaciones sociales con valor de un euro cada una.

Entre las filas de la firma

El crecimiento de la compañía de Blanco no ha sido solo a nivel económico, sino también de personal. La consultora ha pasado de tener 15 trabajadores en 2021 a tener entre sus filas a 28 trabajadores. Del total de estos empleados, alrededor de un 27% han tenido alguna vinculación con partidos políticos. De hecho, y a pesar de que los socios fundadores —Pepe Blanco y Antonio Hernando— están vinculados al PSOE, solo el 13,8% de los empleados han formado parte de la estructura de este partido. Un ejemplo sería Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba y cabeza de lista en las elecciones europeas de 2014. Ahora bien, cerca del 21% del equipo de Acento Public Affairs han estado en el Partido Popular, como, por ejemplo, Alfonso Alonso, exministro de Sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Otros casos menos sonados son el de Miquel Gamisans, de ERC, que fue secretario de Comunicación de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2018; o Marco Candela, exdiputado de Podemos, portavoz adjunto y presidente del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019.

No obstante, Acento Public Affairs aún no forma parte de Apri (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) ya que esta establece en su código de conducta que "los parlamentarios y cargos públicos no podrán asociarse en los tres años posteriores a su último mandato en las instituciones europeas y del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico".