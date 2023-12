El aluvión de felicitaciones a un hostelero por dar descanso a su personal en Navidad

La hostelería no suele entender de festividades ni de horarios. Las jornadas laborales en este sector no se basan en trabajar de lunes a viernes desde por la mañana hasta por la tarde y la gran mayoría de sus trabajadores están ocupados los fines de semana y los festivos para servir a las personas que están en su tiempo de ocio.

Por este motivo, ha sorprendido mucho en las redes sociales un cartel que ha colocado un hostelero en su restaurante O Noso Lar de San Cibrao en el que se podía leer: "Los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero cerramos para que nuestro equipo disfrute con su familia de las fiestas navideñas. Disculpen las molestias. ¡Felices Fiestas!".

Esto significa que el dueño del restaurante ha decidido cerrar en estas fechas tan señaladas y en las que la hostelería recauda más para que sus empleados puedan descansar y tomarse unas vacaciones. El propietario de este restaurante señala que suele cerrar en los días señalados en las fechas navideñas para que su personal esté con sus familias. Él mismo asegura que desde que el cartel se ha hecho viral ha recibido muchas llamadas para felicitarle por ello.

El cartel se publicó en la cuenta de X de Soy Camarero y en dicha red social se hizo viral. Los comentarios llenaron la publicación: "Me parece muy bien y así debería ser en todos los establecimientos de este campo, pero tenían que ser los propios clientes quienes tenían que tener un poco de empatía hacia los empleados y pensar que estos también tienen familias", "Felicito al propietario" o "Me parece genial y más en estas fechas de estar con la familia".

Pero también se pueden leer comentarios que no están a favor de esta medida tomada por este hostelero. "La hostelería, la restauración, está justamente pensada para estos días y celebraciones. Si no lo entiendes, debes de dedicarte a otra cosa" o" Yo soy conductor de bus y tengo que trabajar el día de Nochebuena por la tarde noche, Año Nuevo y Reyes, es lo que me toca, hay trabajos que cuando los eliges, ya sabes lo que hay".