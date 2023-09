La denuncia de una camarera al ser despedida tras firmar su nuevo contrato: "Tú te sabes demasiado tus derechos"

En pleno debate por la dificultad de la hostelería para encontrar personal, existen testimonios que reflejan el otro lado de la moneda, el de los trabajadores del sector que denuncian la ausencia de derechos y los problemas que le conlleva pedir que se cumplan las condiciones legales básicas.

La denuncia de una camarera se ha hecho viral a través de TikTok por lo que ha contado acerca de su despido. Su relato es significativo: fue despedida al instante siguiente de firmar su nuevo contrato después de pedir que se le contratarse por todas las horas trabajadas.

La usuaria @monicamayomaza ha explicado su despido: "Empecé el día 28, me hicieron contrato el día 29...y cuando lo miro ayer y resulta que es de dos horas y yo estoy trabajando cuatro". Al día siguiente la trabajadora se lo dijo al hostelero, que aseguró que corregiría el error. Lo que pasó a después no fue precisamente lo esperado.

"Cuando he terminado mi trabajo, me llama al despacho y me dice 'Mira, ya hemos arreglado el contrato. Queda invalidado el de dos horas y te hago el de cuatro, que estás trabajando cuatro'. Conforme lo firmo, me dice 'no has superado la prueba, estás despedida'".

"Todo por exigir mis derechos (...) Que era muy maja, que era muy trabajadora, pero qu eno valía para el trabajo que estaba haciendo...y te das cuenta justo el día que te exijo mis derechos", cuenta la trabajadora, que relata también lo que le dijo una de sus compañeras.

"Una de mis compañeras me ha dicho 'Tú te sabes demasiado tus derechos'. ¿Por qué? Porque nadie los exige en esa empresa. Así vamos aquí en España. Luego dicen los hosteleros que no hay personal para hostelería. Esto es lo que pasa", sentencia, mostrando su enfado.

La historia de la camarera ha provocado la indignación de muchos usuarios en TikTok, que le pidieron saber la identidad de ese lugar del que la despidieron. Y la trabajadora no esquivó la pregunta: "Montesinos II, en parque tecnológico de Paterna, Valencia".