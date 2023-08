Una experta en viajes explica lo que jamás hay que hacer en un aeropuerto: "Acabo de aprender una lección"

Los aeropuertos no son lugares precisamente fáciles para los turistas. Muchas veces se puede ver a personas confundidas, bien plantadas delante de las pantallas de los vuelos, con dudas en los mostradores de las aerolíneas y sin saber qué hacer en los controles de seguridad. Problemas que no solo les pasan a los novatos, también a los viajeros más experimentados.

Es el caso de Marta Travels (@imartatravels), uno de los perfiles de TikTok más populares en España en el campo de los viajes, que ha contado la cosa que jamás hay que hacer en un aeropuerto para no tener ningún tipo de problema.

Un descubrimiento que nace de la experiencia propia, ya que fue la misma tiktoker la que tuvo ese fallo, lo que la llevó a contarlo por redes sociales. Todo empezó antes de entrar en el control de seguridad, cuando observó una maleta sin dueño que se encontraba aparcada en un rincón y decidió avisar a un policía.

En ese momento, de forma espontánea, decidió levantar la maleta para mostrar al policía que estaba perdida. Fue en ese momento en el que cayó en el error, ya que el policía preguntó quién la había tocado. Por suerte para la tiktoker, apareció rápidamente la dueña de la maleta reclamando sus objetos, librándose de un problema.

"Me ha dicho el señor: como consejo, nunca toques nada que no sea tuyo y sobre todo antes de pasar el control, nunca sabes lo que puede llevar. Y en caso de que tú lo toques, aunque no sea tuyo y lo hagas con buena intención, depende de lo que lleve pueden inculparte incluso a ti".

"Así que lección aprendida", explica la tiktoker, "nunca toquéis algo antes de pasar el control". "Nunca, ninguna maleta, ni mochila, ni nada, cero".