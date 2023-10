Las presiones de un hostelero a un camarero que se ha hecho un esguince para que vaya a trabajar: "No hay que estar andando"

Las redes sociales son a menudo un escaparate para difundir las malas prácticas de los empresarios con sus trabajadores, especialmente en un sector con condiciones tradicionalmente tan precarias como es de la hostelería.

La cuenta de X (antes Twitter) Soy Camarero es uno de los lugares en los que estas denuncias aparecen con mayor frecuencia y con una gran visiblidad. Es lo que ha sucedido con el caso de un camarero que ha recibido las presiones de su jefe para ir a trabajar a pesar de haberse hecho un esguince que le provocó una gran hinchazón y dolor en el tobillo.

Tal y como se puede ver en varias capturas de una conversación a través de WhatsApp, el camarero le dice a su encargado que no puede andar con el pie y que, aunque lo ha probado, no puede aguantar de pie debido al dolor. Argumentos que no convencen al hostelero, que le pide a pesar de todo que vaya a trabajar: "Joder, haz la mañana, y luego te vas al médico, y no hagas la tarde".

Cuando el camarero le dice que apenas puede andar, el hostelero insiste y le presiona para que vaya a trabajar al menos una horas, ya que "en la rotonda no hay que moverse apenas" y "ahí no hay que estar andando".

A este mensaje le siguen un par de llamadas de WhatsApp perdidas que indican que el hostelero trató de ponerse en contacto con el trabajador para convencerle de forma más directa para ir a su puesto de trabajo.

Y después de esta conversación le llamó unas ocho veces... pic.twitter.com/X4GP02lSnz — Soy Camarero (@soycamarero) October 1, 2023

En la siguiente captura de WhatsApp se entiende que el trabajador no acudió finalmente a su puesto d etrabajo, dado que pasadas cinco horas el hostelero se pone en contacto con él para reprocharle que no le haya cogido el teléfono: "Espero que te estés muriendo para no coger el teléfono". Además, le lanza una advertencia velada: "Ya has hecho unas cuantas este año".

El trabajador le responde con una nueva fotografía en la que se puede observar que el estado de su pie ha empeorado, con unam ayor inflamación y un moratón, síntomas característicos de un esguince de tobillo. La actitud del hostelero queda resumida en el texto que acompaña al tuit: "Y después de esta conversación le llamó unas ocho veces...".