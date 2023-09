Las amenazas de un hostelero a un camarero al que no quiere pagar: "Tu obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11 a 11"

La hostelería es un sector en el que a menudo surgen casos de denuncia por parte de los trabajadores que, o bien critican sus condiciones de trabajo o bien denuncian impagos por parte de los empresarios. Uno de ellos se ha hecho viral debido a la virulencia de la discusión entre un camarero y un hostelero por la negativa del segundo a pagarle.

El caso lo ha denunciado la cuenta @soycamarero, célebre en la red social X (antes Twitter) por destapar situaciones de este tipo y críticas a las condiciones de los trabajadores de la hostelería y las actitudes incívicas de algunos clientes.

En esta ocasión, se trataba de un camarero preguntando a su jefe por qué no había recibido las dos últimas nóminas. La respuesta del hostelero deja entrever lo que puede pasar a continuación: "Normal que no te aparezca ingresada, estos meses no has trabajado todos los días". Cuando el camarero le pregunta por qué, el hostelero reacciona enfurecido.

¡Esto es muy grave! He hablado con este compañero para apoyarle y está destrozado mentalmente por esta situación. pic.twitter.com/PFK26FwwCo — Soy Camarero (@soycamarero) September 4, 2023

"Encima tengo que explicártelo que pareces imbécil", le espeta el hostelero, que da sus argumentos: que el camarero se cogió tres días libres en julio por haberse cortado el tendón y no trabajó todos los días del mes y que en agosto el camarero se fue un día y medio a Madrid.

El camarero responde a esto estupefacto ("Esto no es ni medio normal") y le explica que solo estuvo tres días de baja cuando la baja médica era de un mes y que su padre está enfermo de un cáncer, por lo que tuvo que pedirle un favor.

En ese momento todo estalla: "¿Hacerme el favor? ¿Tú eres tonto? Tu obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11 a 11". No contento con eso, le exige un "papel médico del supuesto cáncer ni ningún padre muerto" y le amenaza: "No tienes derecho a esos dos meses y ya veremos este si te pago, que mí exigencias las justas, sé dónde está tu abuela y lo mismo se lleva algún susto, payaso".

Cuando el camarero le pregunta si le está amenazando, el hostelero sigue su perorata: "Sabes que mi hermano es el jefe de policía de aquí. Lo mismo el que se va al calabozo eres tú". Es en ese momento cuando el camarero también eleva el volumen ("Estoy hasta los cojones de ti") y le asegura que va a hablar con sus abogados.

A eso, el hostelero le responde con una nueva sarta de insultos y con una nueva amenaza: "Mañana ven y tráeme el dinero de tu puto uniforme, fueron 250 euros, más te vale traerlos o ya me los tomaré yo de otra forma".

La conversación fue difundida por la cuenta @soycamarero y la indignación de los usuarios fue casi inmediata, con miles de republicaciones y 'me gusta', además de una difusión muy grande a través de TikTok, lo que precisamente desencadenó algo inesperado.

Email del afectado, lo acabo de recibir???? pic.twitter.com/VYxvyiyE2C — Soy Camarero (@soycamarero) September 4, 2023

El dueño de la cuenta publica una captura de un mail en el que el camarero le cuenta que, a raíz de la gran difusión, el padre de su jefe (que es el propietario del establecimiento) le ha pagado los dos meses de salario que le debían al Salario Mínimo y no a 700 euros como los venía cobrando, el mes corriente y además otro mes extra. "Mi jefe al parecer ve TikTok y le ha dado un ataque de ansiedad", explica.

"El padre de mi jefe, de sus tres hermanos y su mujer se han personado aquí a gritos buscándole por las capturas, hemos tenido que cerrar persiana, no veas la que hay montada", asegura el camarero, que daba las gracias para terminar: "Nunca pensé que la presión mediática podría hacer algo tan fuerte como esto ni tan rápido, nunca imaginé que gracias a ti podría tener algo mínimamente digno".