El inesperado requisito de un hostelero en una oferta de trabajo: "Antonio Recio, ¿eres tú?"

Uno de los clásicos del verano es el de las ofertas de trabajo del sector de la hostelería, especialmente si estas ofertas tienen unas condiciones demasiado exigentes y en un contexto en el que a los hosteleros cada vez les cuesta más encontrar personal debido al aumento de las expectativas de los trabajadores.

Es por eso que, de cuando en cuando, una de esas ofertas sospechosas se hace 'viral' provocan el enfado de los internautas. Es lo que ha pasado con un hostelero del barrio valenciano de Malilla, muy criticado a través de Twitter por las condiciones económicas y no económicas que imponía en una oferta de trabajo para este verano en un puesto de cocinera o cocinero.

Como muchas veces, ha sido la cuenta @soycamarero la que ha publicado la polémica oferta. Por el carácter de algunas de sus peticiones la cuenta ha calificado, con sorna, al hostelero como Antonio Recio, el ínclito y casposo personaje de la serie televisiva 'La que se avecina'.

"Antonio Recio, ¿eres tú?", corona el tuit con una foto en la que se muestra parte de un correo electrónico que resume las condiciones del puesto: una 'media jornada' de seis horas de martes a domingo con un salario de entre 900 y 1.000 euros mensuales. Un sueldo escaso para una peculiar 'media jornada' significativamente mayor de lo que en muchos casos solo serían cuatro horas al día.

Pero no solo eso, el hostelero también ha pedido otras aptitudes y capacidades a la cocinera o cocinero que quiera aceptar el puesto de trabajo: "documentos para trabajar bien", "dedicado", "rápido", "puntual", que "sepa llevar una cocina sola" y que "sepa crear una carta".

Sin embargo, ha sido un requisito el que más ha llamado la atención a los usuarios de Twitter: "limpia y siempre olien bien". Como no podía ser de otra forma, esta última petición ha generado críticas generalizadas: "Con 900 euros no va a poder oler bien por que no le da al pobre ni para comprar gel ni desodorante...", "así monto yo también un bar"...