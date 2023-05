La inesperada respuesta de un hostelero a una camarera cuando pregunta por su sueldo: "Esto es un bar de pueblo"

La cuenta de Twitter especializada en dar visibilidad y denunciar las condiciones laborales de los trabajadores de hostelería, @SoyCamarero, ha compartido recientemente una conversación a través de WhatsApp, donde se puede leer la sorprendente respuesta que el dueño de un bar le da a uno de los candidatos a trabajar en su local.

Se trata de un puesto de trabajo como camarero de fin de semana, por lo que el interesado pregunta por los horarios, a lo que el hostelero responde que serían, por un lado, el sábado de 16.00 a 22.00 horas y, por otro lado, los domingos de 09.00 a 18.00 horas, es decir, una jornada total de 15 horas repartidas entre los dos días.

Así, el camarero, al ver los horarios y la jornada laboral que tendría en caso de aceptar el puesto, pregunta que si cobraría 50 euros a lo que el dueño le responde: "Esto es un bar de pueblo. Si no te interesa, no pasa nada, yo te ofrezco y tú decides".

Críticas a la oferta laboral en redes sociales

Como suele pasar, este tipo de ofertas laborales en la hostelería son muy criticadas por los seguidores de la mencionada cuenta, que poco han tardado en calcular lo que paga por hora el dueño, que se excusa en que es un local en un pueblo y que, se entiende, no puede pagar más: "Si no puede pagar ni el salario mínimo, ese negocio no es rentable e igual debería cerrarlo", opina.

"Sencillito. Menos de 7,5 euros la hora es ilegal. Si pagan menos de eso, están incumpliendo la ley, no aceptéis menos de 7,5 euros por hora. No dejéis que os exploten", escribe otro de los usuarios de la red social.

Otros usuarios han denunciado el hecho de que muchos dueños de bares y restaurantes se quejan de que no encuentran camareros para trabajar, aludiendo a las malas condiciones laborales que se ofrecen en este tipo de trabajos: "No encontramos camareros", "explotación" o "Pues no, NO hay camareros", son otros de los comentarios que han publicado los usuarios.