Armengol anuncia que la investidura de Pedro Sánchez será los días 15 y 16 de noviembre

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, ha anunciado que el pleno para el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se celebrará los días 15 y 16 de noviembre.

Armengol ha informado de que el pleno del 15 de noviembre, miércoles, comenzará a las 12 horas. Pedro Sánchez será el encargado de informar al Congreso de su proyecto de Gobierno y tras su intervención será el turno del resto de portavoces de los partidos políticos con representación, en orden en función de su número de escaños.

La presidenta del Congreso ha explicado que ha tomado esta decisión después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le informase de que había terminado todos los contactos con las diferentes formaciones políticas.

Así, si no se producen sorpresas de última hora, Pedro Sánchez podría ser elegido presidente del Gobierno el jueves 16 de noviembre, ya que en teoría dispone de todos los votos necesarios para salir elegido en la primera votación. De no ser así, un extremo que no se contempla, su segunda oportunidad sería el sábado 18 de noviembre.

Así ha amarrado el PSOE los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez

En las últimas semanas el PSOE (con la ayuda de Sumar, que será su socio de Gobierno) ha ido amarrando los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. No han sido los últimos, pero los más difíciles e importantes han sido los de ERC y Junts, ya que el 'sí' de ambos partidos ha estado condicionado, entre otras cosas, al diseño de una ley de amnistía que todavía no ha sido tramitada por el Congreso.

De hecho, a preguntas de los periodistas sobre el calendario de esa posible tramitación, Armengol no ha desvelado una fecha y se ha limitado a indicar que el proceso seguirá los cauces habituales.

Tal y como se desplegó en el texto firmado por el PSOE y Junts, esta ley de amnistía incluirá "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".

Con anterioridad, el PSOE ya había conseguido los apoyos de Bildu, BNG y ERC (que consiguió la ley de amnistía la condonación de 15.000 millones de deuda para Cataluña y el traspaso de Rodalíes). El broche para la investidura de Sánchez fueron los acuerdos con Coalición Canaria y PNV, que obtuvieron inversiones en Canarias y el seguimiento de la agenda canaria y el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a País Vasco, respectivamente.