Biden avala la versión israelí sobre el ataque al hospital: "Parece que lo hizo el otro bando" 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado por válida la versión de Israel sobre el ataque que dejó el martes cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza, señalando que por los datos de los que se dispone actualmente "parece que lo hizo el otro bando".

Biden ha realizado unas breves declaraciones ante los medios antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante quien se ha mostrado "apenado" e "indignado" por la destrucción del hospital, de la que Israel ha culpado a Yihad Islámica.

"Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros", ha dicho, para acto seguido admitir que "hay mucha gente por ahí que no está segura" de lo que ocurrió.

Ayudar a la población "inocente"

El mandatario norteamericano ha llamado a ayudar a la población "inocente" que se ha quedado "en mitad" del conflicto entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas. "Hamás no representa a todos los palestinos", ha declarado.

"El mundo está observando. Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias", ha afirmado Biden, "muy feliz" por una visita que llega precedida de las que ya realizaron previamente sus secretarios de Estado y de Defensa.

Llegada de Biden a Israel

Biden fue recibido por Netanyahu en el aeropuerto Ben Girón. Posteriormente, ambos dirigentes se abrazaron y se dirigieron con toda celeridad a la terminal para mantener una reunión que previsiblemente durará varias horas.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que está previsto que Joe Biden se reúna con voluntarios israelíes en combate y con las familias de las víctimas asesinadas y rehenes tomados por Hamás en su incursión a Israel la semana pasada.