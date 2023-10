Las legislación de las telecos "está obsoleta" en Europa y no ayuda a la inversión

El sector de las telecomunicaciones demanda un entorno favorable para la inversión y así poder avanzar en el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la autonomía estratégica en la materia. En la segunda mesa del X Foro Industrial-Megatendencias, organizado por elEconomista.es, titulada "El potencial transformador de la IA y Autonomía Estratégica" todos coincidieron en una misma premisa: "La legislación está obsoleta". Concretamente, el CEO de Vodafone España, Mário Vaz, recalcó que es "del siglo pasado".

El horizonte que presenta la Inteligencia Artificial pasa por un contexto en constante cambio del sector de las Telecomunicaciones. Según aseguró el presidente ejecutivo de Telefónica España, Emilio Gayo, la demanda "no para de crecer" y esto convierte a las telecos en "un bien de primera necesidad". A nivel España recalcó que "hemos hecho todos los deberes" pero aseguró que el reto ahora está en invertir en Europa: "hay una necesidad de inversión en fibra y 5G de 500.000 millones", aseveró el directivo.

En las palabras de Gayo se apoyó el director general de la unidad de negocio residencial de Orange, Diego Martínez, asegurando que el tráfico se va a incrementar de aquí a 2030 "entre un 20% y un 30%, lo que significa multiplicar por cuatro el tráfico actual". En ese sentido, recalcó que el esfuerzo inversor que hacen las operadoras "para que nadie se quede atrás" es enorme. Por eso reclamó, igual que Gayo y Vaz, un marco regulatorio acorde a este salto de gigante que está produciéndose a nivel de desarrollo tecnológico.

Mário Vaz estuvo muy en consonancia con sus compañeros de mesa y recriminó a Europa que esté buscando un modelo de autonomía estratégica: "Ha dicho que hay que tener grandes actores pero ha regulado de forma que no parece muy inteligente, la regulación es del siglo pasado". En ese sentido, alentó a que se desarrolle todavía más el comercio minorista y que se apoye la inversión: "No hay autonomía si no hay capacidad de inversión". Además recordó que el sector de las telecomunicaciones, es el único "en donde la demanda no para de crecer y los ingresos no lo hacen. Los grandes actores europeos hemos caído en bolsa un 40%", dijo.

Apuesta por la IA

La Global Data & IA Leader de EY, Beatriz Sanz, se aventuró a hablar de los consejos que deben seguir las empresas para "pisar firme" dentro del mundo de la Inteligencia Artificial (IA). Al final, todos los grandes operadores apuestan por esta tecnología y es necesario que estén bien asesorados. El primer consejo que dio la directiva es el de aplicar "formación en el equipo directivo" en materia de IA. Consideró esto como algo "fundamental". Seguidamente habló de la creación de "un entorno responsable" para desarrollar esta tecnología. Por otro lado, habló también de hacer "modelos resilientes". "Los datos va a ser imposible diferenciar de los creados por humanos de un un dato sintético", dijo.

Al final, otro aspecto fundamental para la experta es la transparencia. Este concepto lo explicó del siguiente modo: "Las empresas tienen que ser transparentes a la hora de interactuar con la hora de interactuar con un cliente, este debe saberlo".

En ese sentido, en el desarrollo de la Inteligencia Artificial para empresas es referente Oracle. Su CTO del Sur de Europa, Óscar Bernacer, contó que en materia de IA "es una revolución que está empezando". Recalcó que el poder de transformación que aporta es tremendo y por eso "realizamos acciones de inversión concretas" como la apertura en España de una red de centros de datos y el diseño de una "nube soberana" que está circunscrita al ámbito europeo. Al mismo tiempo reiteró que es más que fundamental "democratizar el uso de esta tecnología para los ciudadanos".

"Capacidad disuasoria"

La aplicación de la Inteligencia Artificial en el campo de la defensa es algo que está a la orden del día. Cada día más países están apostando por esta tecnología y el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, Luis Furnells, explicó que más que una capacidad "defensiva", con las nuevas tecnologías se trata de tener "capacidad disuasoria". Eso implica tener "capacidad competitiva". "Podemos en España ayudar a la soberanía nacional a través de la capacidad de diseño de estos algoritmos y poniéndolas a disposición de todos", aseveró. Al mismo tiempo, también se unió a sus compañeros de mesa en el marco de la inversión: "Tenemos que invertir más en tecnología. En autonomía estratégica que podamos exportar. Si tenemos que invertir, tenemos que exportar", reiteró.

La mesa de debate cerró con una importante declaración de la directora general de HP España y Portugal, Inés Bermejo, que hay que analizar "cuanto antes" la regulación en inteligencia artificial para que garantice "transparencia y que nos permita avanzar y desarrollarnos" y así "estar a la vanguardia de la información". Al mismo tiempo, dentro del campo de la IA como tecnología del futuro, aseguró que "actuará más como un asistente" que va a permitir poner el foco "en la generación de riqueza y valor y no en la eficiencia y productividad". Al mismo tiempo, trazó una línea muy importante en cuanto a la ciberseguridad: "Nos va a ayudar -la IA- a gestionar los datos de una forma más avanzada y desarrollar esa labor preventiva a la hora de desarrollar productos de se seguridad", recalcó.